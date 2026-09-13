Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin taraftarı Birol Ahi, takımına olan bağlılığıyla dikkat çeken bir hikâyeye imza attı.

Bodrum FK'nin 7 Eylül'de deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmaya tek başına giden Asi Tayfa üyesi Ahi, yanında götürdüğü kulüp bayrağını tribüne asarak takımını 90 dakika boyunca destekledi.

Mardin'e gidip dönmek için 3 bin kilometreden fazla yol kat eden Ahi'nin bu desteği, kulüp tarafından ömür boyu kombineyle ödüllendirildi.

'100 KİŞİ GELDİK, HEPSİ BURADA'

Ahi, maç öncesinde stat çevresinde güvenlik görevlisiyle arasında geçen dikkat çekici diyaloğu da anlattı. Kaç kişi geldiklerinin sorulması üzerine "100 kişi geldik" cevabını verdiğini belirten Ahi, maç saati yaklaşınca diğer 99 kişinin nerede olduğunun sorulduğunu söyledi.

Ahi, o an yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Armamızı ve kalbimi gösterdim. 'Hepsi burada, 99 kişi.' dedim."

KULÜPTEN ÖMÜR BOYU KOMBİNE

Futbolcuların maç öncesinde tribünde asılı Bodrum FK bayrağına doğru gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Birol Ahi, kulüp başkanı Taner Ankara'nın kendisine ömür boyu kombine hediye ettiğini söyledi.

Ahi, hedefini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Biz Süper Lig'i gördük, Avrupa'yı da görmek istiyoruz. Yeniden Süper Lig'i görmek istiyoruz ve ben Avrupa'yı görmeden ölmeyeceğim. Bir gün değil, her gün Bodrumspor. İyi günde Bodrumsporlu, kötü günde ölümüne Bodrumsporluyuz."

'TARAFTARLIK ADINA BÜYÜK BİR ÖRNEKTİ'

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara da Ahi'nin Mardin deplasmanındaki desteğine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Birol abimize gönülden çok teşekkür ediyorum. Bütün maç boyunca ayakta o maçı seyretmesi gerçekten taraftarlık adına büyük bir örnekti. Biz de kulübümüz olarak kendisine ömür boyu kombine hediye ettik. İnşallah bundan sonraki birçok maçta Birol abimizle beraber olacağız."

Takımın durumuna da değinen Ankara, taraftarlara güven mesajı verdi:

"Adaptasyon sürecini 1-2 hafta içerisinde tamamlayacağız. Herkesin özlediği Bodrum'u hep beraber göreceğiz. Bize güvensinler."