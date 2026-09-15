Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Eylül 2026)

En merak edilen yerlerden biri ise Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durumun ne? Altın cephesinde yaşanan düşüşün ardından Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 6 bin 753 TL satış fiyatı ile yüzde 0,13’lük artış ile seyretti.