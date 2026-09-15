ABD ve İran arasındaki gerilim, petrol fiyatlarındaki artış ve son olarak ABD Merkez Bankası (FED)’nın 16 Eylül(yarın) açıklayacağı faiz kararında artırım sinyalinin artması altın piyasasını baskılıyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (15 Eylül 2026)
ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki tırmanış ve kritik FED faiz kararı öncesinde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Haftaya düşüş ile başlayan altın cephesi salı sabahına pozitif ile girdi. Ons altın yüzde 0,07’lik artış ile 4 bin 303 dolar seviyesinde güne başladı. Ancak altın fiyatlarında son 1 haftada yüzde 3’lük kayıp ile dikkat çekiyor. FED öncesi altın cephesinde düşüşler yaşandı.
Gram altın TL cephesi de güne pozitif bir seyir ile başladı. 0,13’lük artış ile gram altın TL fiyatı 6 bin 726 TL ile serbest piyasada konumlandı.
En merak edilen yerlerden biri ise Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durumun ne? Altın cephesinde yaşanan düşüşün ardından Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 6 bin 753 TL satış fiyatı ile yüzde 0,13’lük artış ile seyretti.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde oldu;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6675.31
Satış Fiyatı: 6753.61
Düşük: 6722.26
Yüksek: 6775.91
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10888.00
Satış Fiyatı: 11018.00
Düşük: 10967.00
Yüksek: 11055.00
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 21804.00
Satış Fiyatı: 22030.00
Düşük: 21928.00
Yüksek: 22103.00
Tam Altın
Alış Fiyatı: 43406.00
Satış Fiyatı: 43918.00
Düşük: 43715.00
Yüksek: 44063.00
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 108012.0000
Satış Fiyatı: 109375.0000
Düşük: 108867.0000
Yüksek: 109736.0000
Has Altın
Alış Fiyatı: 6708.85
Satış Fiyatı: 6740.13
Düşük: 6709.68
Yüksek: 6762.39
Uzman isimler ise FED baskısının altın üzerinde etkisinin olabileceğini belirtirken, piyasalarda ani oynaklıkların olabileceği konusuna uyarılarda bulunuyor. Altın cephesi yarın gelecek faiz artırımı sonrası sert düşüş yaşaması beklenirken sabit bırakılması veyahut indirim durumunda artış bekleniyor.
Petrol fiyatları da altını baskılayan bir diğer unsur oldu. Dün 110 dolar sınırına kadar dayanan Brent Ham Petrol fiyatı 107,09 dolar seviyesinde konumlanıyor.
Dolar TL tarafı ise dünkü tarih rekorunun ardından bugün 48,63 dolar seviyelerinden işlem alıyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir. Saat bazlı fiyatlar değiştiği için piyasalarda rakamlar değişmiş olabilir.