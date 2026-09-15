Kaynak: AA

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nın bünyesine kattığı Kanada doğumlu Dyshawn Pierre ile Belçika uyruklu Vrenz Bleijenbergh, 2026-2027 maratonu öncesinde sarı-kırmızılı camianın güçlü bir ekip oluşturduğunu ifade etti.

Dyshawn Pierre ve Vrenz Bleijenbergh, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'a gelmeden önce sarı-kırmızılıların başantrenörü Gianmarco Pozzecco ile konuştuğunu kaydeden Dyshawn Pierre, "Pozzecco, bana burada iyi bir takımın olduğunu söyledi. Bu takımın değerli bir kültürü olduğunu da söyledi. Geçmiş sezonlarda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ne kadar başarılı olduğunu gördüm. Bence takımımız bu yıl şampiyonluk için çok fazla yeteneğe ve fırsata sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kalitesine değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Süper Lig'de birçok yetenekli oyuncu bulunuyor. Lig, sürekli daha iyiye gidiyor. Bir basketbolcu olarak her zaman en iyi oyunculara karşı oynamak istersiniz. Her zaman kendinizi göstermek istersiniz. Bence takımımız şu anda çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Bu sene çok iyi işler başarabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun için heyecanlıyız." diye konuştu.

Dyshawn Pierre, her geçen yıl tecrübe kazandığını aktararak, "Tabii ki yaşlanıyoruz. Tecrübemiz de artıyor. Üst seviyelerde yer alan takımlarda oynadım. Bence bu yüzden Galatasaray'a tecrübe katabilirim. Takım oyuncusu olmak istiyorum. Takım için en iyisini vermeye hazırım." dedi.

BLEİJENBERGH: "KOÇUMUZUN İSTEDİĞİ HER POZİSYONDA GÖREV ALABİLİRİM"

Belçikalı basketbolcu Vrenz Bleijenbergh ise sarı-kırmızılı ekipte birçok farklı pozisyonda oynayabileceğini kaydetti.

Çok yönlü bir oyuncu olduğunu vurgulayan Bleijenbergh, "Takıma çok kolay bir şekilde adapte olabiliyorum. Birçok farklı rolde oynayabilirim. Maç içerisinde koçumuzun istediği her pozisyonda görev alabilirim. Bu sayede kadroya çeşitlilik katıyorum ve takımıma hemen hemen her pozisyonda yardımcı oluyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'a transfer olmadan önce sarı-kırmızılı ekibi çok iyi tanıdığını aktaran 25 yaşındaki oyuncu, "Yukatel Denizli Basket'te oynarken Galatasaray'a karşı defalarca mücadele ettim. Galatasaray'ın taraftarlarını biliyorum. Bizden çok şey bekliyorlar ve bu çok normal. Sonuç olarak büyük bir kulüpteyiz. Her şeyimizi vermeye hazırız." dedi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezonki yapılanmasına değinen Belçikalı oyuncu, "Çok büyük bir potansiyelimiz var. Gerçekten iyi oyunculara sahibiz. İyi bir kadro kuruldu. Sadece uyum yakalamamız lazım. Uyum yakalarsak bu sezonu iyi geçireceğimize eminim." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kalitesiyle ilgili görüşlerini de aktaran Bleijenbergh, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ligde 3 sezon oynadım. Bu ligin çok zorlu olduğunu biliyorum. Herkes herkesi yenebilir. Bundan eminim. Türkiye'ye gelmeden önce Antwerp Giants ve Oostende ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettim. O zaman Galatasaray'a karşı da oynamıştım. Basketbol Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gerçekten çok zor ama biz iyi bir kadroya sahibiz ve bu yüzden buralarda şampiyonluk yaşayabiliriz. Kadro olarak buna hazırız. Süper Lig'deki 16 takım da gerçekten güçlü. Bütün takımlar hazır ve iyi oyunculara sahip. Biz de beklentileri karşılayacak bir kadro kurduk. Biraz baskıyla karşılaşabiliriz. Bu da çok normal. Biz hazır olacağız. Taraftarlarımızın da hazır olmasını istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz."