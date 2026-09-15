Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocukları kırmızı-beyaz renklerle buluşturdu.

İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen defter kampanyası lansmanına Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ile futbolcular Samet Onur, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan ve Antoine Sekongo katıldı.

Etkinlikte öğrencilere üzerinde "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" yazan kırmızı-beyaz defterler ve boyama kitapları hediye edildi. Yüzlerini takımın renklerine boyayan öğrenciler ve bando gösterileri de etkinliğe renk kattı.

HEDEF YENİ NESİLDE SAMSUNSPOR AİDİYETİ

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçen yıl başlattığımız 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottomuzun ışığında, okula başlayan yeni kardeşlerimize boyama kitabı, ilkokul öğrencilerimize de 1. sınıftan başlayarak defter takdimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Asıl amacımız yeni nesil Samsunspor gençliğini, Samsunspor taraftarlığını ve aidiyet duygusunu geliştirmek. İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarı diliyorum"

FUTBOLCULARDAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Etkinliğe katılan Samsunsporlu futbolcular da öğrencilerle bir araya gelerek defterleri dağıttı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, çocuklara eğitim hayatlarında başarı dilerken Samsunspor'a verilen desteğin devam etmesi temennisinde bulundu.