SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz

EMEKLİ VEYA ÇALIŞAN KADINLARA MEMUR BABA/ ANNE HAKKI

Kendisi SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan ya da aktif olarak çalışan kadınlara; vefat eden anne veya babasının Devlet Memuru (Emekli Sandığı) olması ve gerekli şartları taşımaları halinde yetim aylığı bağlanmaktadır.