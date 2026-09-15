Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz

SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz

SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı. Ete, çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.

Hava Demir Hava Demir
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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki haklar ve çift aylık imkanları konusunda SGK Uzmanı Dilek Ete'den vatandaşları yakından ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 2

Sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir bilgilendirme paylaşan Ete, mevzuat gereği gerekli şartları karşılayan kişilere aynı anda 2 farklı aylık bağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 3

Çift maaş imkanında sigorta başlangıç tarihlerinin (5510 sayılı Kanun öncesi veya sonrası) ve cinsiyet durumlarının belirleyici olduğunu aktaran Dilek Ete, yetim ve dul aylıklarındaki detayların bu kriterlere göre değişebileceğini vurguladı.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 4

SGK Uzmanı Dilek Ete'nin paylaştığı bilgilere göre, mevzuatta aynı anda iki maaş alabilen hak sahipleri ve aranan şartlar şu şekilde listelendi:

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 5

DUL KALAN EŞLER

Eşi vefat eden kişi; kendisi sigortalı olarak çalışsa da veya kendi emekli maaşını alsa da vefat eden eşinden dul aylığı alma hakkına sahiptir.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 6

Bu haktan yararlanabilmek için aranan tek şart ise başka bir evlilik yapmamış olmaktır.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 7

FARKLI STATÜDEN DUL VE YETİM AYLIĞI

SSK veya Bağ-Kur üzerinden dul aylığı alan bir kişi; vefat eden anne veya babasının Emekli Sandığı mensubu olması halinde, ek olarak yetim aylığı da alabilmektedir.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 8

EMEKLİ VEYA ÇALIŞAN KADINLARA MEMUR BABA/ ANNE HAKKI

Kendisi SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan ya da aktif olarak çalışan kadınlara; vefat eden anne veya babasının Devlet Memuru (Emekli Sandığı) olması ve gerekli şartları taşımaları halinde yetim aylığı bağlanmaktadır.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 9

ANNE VE BABADAN ÇİFT YETİM AYLIĞI

Kendi çalışması veya kendi emekli aylığı bulunmayan kişiler; anne ve babalarının vefatı halinde (statü şartlarına bağlı olarak) hem anneden hem de babadan aynı anda 2 yetim aylığı birden alabilmektedir.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 10

25 YAŞINA KADAR ÖĞRENCİ OLANLAR

SSK’lı olarak bir işte çalışılsa dahi; yükseköğrenim/üniversite eğitimi devam eden erkek ve kadın çocuklar 25 yaşına kadar yetim aylığı almaya devam edebilmektedir.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 11

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az yüzde 10 meslekte kazanma gücü kaybı (engel) oluşan vatandaşlara Sürekli İş Göremezlik Geliri bağlanır.

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SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz - Resim: 12

Bu kişiler emekli olduklarında hem iş göremezlik gelirini hem de emekli aylığını birlikte alabilirler.

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