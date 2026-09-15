Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki haklar ve çift aylık imkanları konusunda SGK Uzmanı Dilek Ete'den vatandaşları yakından ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.
SGK uzmanı Dilek Ete tek tek saydı: SGK'dan çift maaş alabilirsiniz
SGK Uzmanı Dilek Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre belli şartları taşıyan vatandaşların aynı anda 2 farklı aylık alabileceğini açıkladı. Ete, çift maaş hakkı sağlayan tüm kritik koşulları tek tek sıraladı.Hava Demir
Sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir bilgilendirme paylaşan Ete, mevzuat gereği gerekli şartları karşılayan kişilere aynı anda 2 farklı aylık bağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.
Çift maaş imkanında sigorta başlangıç tarihlerinin (5510 sayılı Kanun öncesi veya sonrası) ve cinsiyet durumlarının belirleyici olduğunu aktaran Dilek Ete, yetim ve dul aylıklarındaki detayların bu kriterlere göre değişebileceğini vurguladı.
SGK Uzmanı Dilek Ete'nin paylaştığı bilgilere göre, mevzuatta aynı anda iki maaş alabilen hak sahipleri ve aranan şartlar şu şekilde listelendi:
DUL KALAN EŞLER
Eşi vefat eden kişi; kendisi sigortalı olarak çalışsa da veya kendi emekli maaşını alsa da vefat eden eşinden dul aylığı alma hakkına sahiptir.
Bu haktan yararlanabilmek için aranan tek şart ise başka bir evlilik yapmamış olmaktır.
FARKLI STATÜDEN DUL VE YETİM AYLIĞI
SSK veya Bağ-Kur üzerinden dul aylığı alan bir kişi; vefat eden anne veya babasının Emekli Sandığı mensubu olması halinde, ek olarak yetim aylığı da alabilmektedir.
EMEKLİ VEYA ÇALIŞAN KADINLARA MEMUR BABA/ ANNE HAKKI
Kendisi SSK veya Bağ-Kur emeklisi olan ya da aktif olarak çalışan kadınlara; vefat eden anne veya babasının Devlet Memuru (Emekli Sandığı) olması ve gerekli şartları taşımaları halinde yetim aylığı bağlanmaktadır.
ANNE VE BABADAN ÇİFT YETİM AYLIĞI
Kendi çalışması veya kendi emekli aylığı bulunmayan kişiler; anne ve babalarının vefatı halinde (statü şartlarına bağlı olarak) hem anneden hem de babadan aynı anda 2 yetim aylığı birden alabilmektedir.
25 YAŞINA KADAR ÖĞRENCİ OLANLAR
SSK’lı olarak bir işte çalışılsa dahi; yükseköğrenim/üniversite eğitimi devam eden erkek ve kadın çocuklar 25 yaşına kadar yetim aylığı almaya devam edebilmektedir.
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu en az yüzde 10 meslekte kazanma gücü kaybı (engel) oluşan vatandaşlara Sürekli İş Göremezlik Geliri bağlanır.
Bu kişiler emekli olduklarında hem iş göremezlik gelirini hem de emekli aylığını birlikte alabilirler.