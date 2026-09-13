Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maç sonu röportaj alanında dikkat çeken anlar yaşandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Rajmund Toth, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toth'un konuşması devam ederken TFF temsilcisi, gazetecilerin kendileri için belirlenen alanın dışına çıktığını belirterek geri çekilmeleri yönünde uyarıda bulundu.
DENİZ TÜRÜÇ ARAYA GİRDİ
Bu sırada bölgeden geçen Deniz Türüç, TFF temsilcisinin gazetecilere yönelik uyarısına tepki gösterdi.
Türüç'ün TFF temsilcisine, "Sen beni dinle, karışma" diyerek karşılık vermesi üzerine ikili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.
Yaşanan gerginlik büyümeden sona ererken Rajmund Toth da kısa kesintinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaya devam etti.