Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste, uluslararası organizasyonların düzenlenmesine uygun FIBA onaylı ve 3 bin 500 seyirci kapasiteli basketbol salonu bulunuyor. Komplekste ayrıca farklı branşlara hizmet verecek 9 antrenman salonu yer alıyor.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu, bunun 200 milyon lirasının Gençlik ve Spor Bakanlığı, 100 milyon lirasının ise Çayırova Belediyesi tarafından karşılandığı belirtildi.

'TESİSİ BOŞ BIRAKMAYIN, SAHİP ÇIKIN'

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, tesislerin her yaştan vatandaş tarafından aktif şekilde kullanılmasını istediklerini söyledi.

Ersöz, "Tesisi boş bırakmıyorsunuz, tesise sahip çıkıyorsunuz. Bu gerçekten kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok sayıda tesisi destekliyoruz. Çok sayıda belediyeye destek veriyoruz ve ülkemizin spor altyapısının gelişmesi için önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Sporun özellikle çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken Ersöz, vatandaşları kompleksteki imkanlardan yararlanmaya davet etti.

MİLLİ SPORCU BURSU VURGUSU

Genç sporculara sağlanan eğitim imkanlarına da değinen Ersöz, "Milli Sporcu Bursu" uygulaması sayesinde başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde yüzde 100 bursla eğitim görebildiğini hatırlattı. Ersöz, uygulamayla sporcuların üniversite döneminde eğitim ile spor arasında tercih yapmak zorunda kalmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

'GENÇLERİMİZ HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞACAK'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise kompleksin ilçenin spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Çiftçi, "Burası yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip. Şu an içinde bulunduğumuz basketbol sahası 3 bin 500 kişilik tribünüyle hizmet verecek. Sadece bu salon değil, aynı anda 9 farklı branşta antrenman ve müsabakaların yapılabileceği salonları içeren büyük bir kompleks" ifadelerini kullandı.

Tesisin maliyetine ilişkin de bilgi veren Çiftçi, "Yaklaşık 300 milyon liraya mâl olan bu eserin yaklaşık 200 milyon lirasını Gençlik ve Spor Bakanlığımız verdi. Yaklaşık 100 milyon lirasını da Çayırova Belediyemiz karşıladı. İnşallah burada çocuklarımız ve gençlerimiz bir taraftan fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlarken, diğer taraftan hayallerinin peşinde koşacak" dedi.

Açılış programına yerel yöneticiler, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ile vatandaşlar katıldı.