Kaynak: İHA

Ardahan'ın Beşiktaş Köyü, siyah-beyazlı kulübün simgesi olan kartalın heykeline ev sahipliği yapmaya başladı.

Köy meydanına yapılan kartal heykelinin açılışı; Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve köy sakinlerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

SERDAL ADALI: 'KELİMELER YETMEZ'

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ziyaretlerimiz devem eder. Hayırlı olsun"

VALİ YAMLI: 'GÜZEL BİR HEDİYE TAKDİM ETTİ'

Ardahan Valisi Hilmi Yamlı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş başkanı ve yönetimi, köyümüze güzel bir hediye takdim etti. Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici ve güzelleştirici unsuruyla birlikte şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş'a hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı yönetime teşekkür etti.

KÖYÜN İLGİ ODAĞI OLDU

Yapımı tamamlanan kartal heykeli kısa sürede Beşiktaş Köyü'nün dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.

Siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra farklı takımları destekleyen vatandaşların da ilgi gösterdiği heykelin önünde çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.