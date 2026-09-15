Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti.
Selvi'den dikkat çeken iddia: Mansur Yavaş'tan ilk yanıt geldi
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara kulislerinde Mansur Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin konuşulduğunu yazdı. Yavaş’tan konuyla ilgili yanıt gecikmedi.Kaynak: Haber Merkezi
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları gündeme getirdi.
Selvi, “Mansur Yavaş’la ilgili olarak Ankara kulislerinde çok şey konuşuluyor” ifadelerini kullanarak Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı.
Selvi ayrıca Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin bazı ifadeler kullandığının iddia edildiğini aktardı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İDDİASI
Selvi’nin yazısında, Yavaş’ın adaylık süreciyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanlığı adaylığına resmi olarak başvurunun başlayacağı takvime kadar başımı öne çıkarmayacağım” dediğinin öne sürüldüğü belirtildi.
Yine iddiaya göre Yavaş’ın, adaylık başvurusu başladığında tutuklanması halinde bunun toplum tarafından “cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı” şeklinde değerlendirileceğini söylediği ileri sürüldü.
Selvi ayrıca Yavaş’ın yalnızca CHP ve YENİ Parti’nin değil, muhalefetin ortak adayı olmak istediğinin öne sürüldüğünü yazdı.
İddialara göre Yavaş’ın, “Ben sadece CHP ve YENİ Parti’nin adayı olmam. Muhalefetin ortak adayı olurum. CHP, YENİ Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak adayı olurum” dediği belirtildi.
Anketlerde öne çıkan Mansur Yavaş ise şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.
Selvi, Yavaş’ın daha önce “Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz” dediğini hatırlatarak, Yavaş’ın yaptığı ve yapacağı açıklamalara odaklanmayı tercih ettiğini ifade etti.
MANSUR YAVAŞ'IN BASIN DANIŞMANI İDDİALARI YALANLADI
Selvi’nin köşe yazısında dile getirdiği söz konusu iddialara Mansur Yavaş’ın basın danışmanından yanıt geldi.
Yavaş’ın böyle bir ifade kullanmadığı belirtilirken, basın danışmanı yaptığı açıklamada Selvi’nin iddialarını yalanladı.
Yavaş basın danışmanı aracılığıyla “Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür” ifadelerini kullandı. Sözcü'ye yapılan açıklamada ayrıca Selvi’nin son günlerde yazılarında Yavaş hakkında doğru olmayan ve ağır ifadeler kullanmaya başladığı vurgulandı.
Mansur Yavaş’ın basın danışmanı açıklamasını, “Mansur Yavaş'ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyiniz” sözleriyle tamamladı.