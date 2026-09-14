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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde çocukların futbol tutkusu kendi liglerini kurmalarını sağladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından köye kazandırılan halı sahada başlayan futbol hareketi, çevredeki köylerin de katılımıyla büyüdü.

Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Yeşilkaya'da daha önce uygun bir saha bulunmadığı için çocuklar beton zeminde futbol oynuyordu. Halı sahanın tamamlanmasının ardından çocuklar daha elverişli bir ortamda futbol oynama imkanı buldu.

6 KÖY BİR ARAYA GELDİ

Çocukların futbola ilgisinin artması üzerine İsa Turan tarafından Yeşilkaya FK Spor Kulübü kuruldu. Kulübün faaliyetlerine katılımın artmasıyla çevre köylerdeki çocuklarla da maçlar düzenlenmeye başlandı.

Organizasyon zamanla büyüdü ve 6 köy takımının mücadele ettiği "Tokat Köyler Ligi" ortaya çıktı.

Ligin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise puan tablosu oldu. Çocuklar maçların ardından aldıkları sonuçlara göre oluşan puan durumunu halı sahanın kenarındaki tahtaya kendileri yazıyor.

AİLELER DE SAHA KENARINDA

Köylerde yaşayan aileler de çocuklarını yalnız bırakmıyor. Veliler karşılaşmaları saha kenarından takip ederek takımlarına destek verirken, organizasyonun çocukların telefon ve tabletlerden uzaklaşıp spora yönelmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Köy sakinleri, karşılaşmaları daha uygun şartlarda izleyebilmek için halı sahanın yanına tribün yapılmasını da talep ediyor.

Yeşilkaya FK Spor Kulübü Başkanı İsa Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gençlerimiz için köyümüzde bir spor tesisimiz yok. Bundan dolayı destek bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bu halı sahayı köyümüze kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeşilkaya FK'yı Türkiye'ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Vizyonumuzu yükselteceğiz. Çevre köylerle birlikte 6 takımımız var. Takımımız çevre köy takımlarıyla karşılıyor. Puan durumuna göre şu an lideriz. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Haftaya kupayı kaldıracağız"