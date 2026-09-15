Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelenin biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Atatürk Alanı'ndaki bilet satış gişesinde kuyruklar oluşurken Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan Trabzon'a gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için sıraya girdi.

'GOLLERİN İKİSİNİ SALAH ATSIN'

Almanya'dan karşılaşma için Trabzon'a gelen Gökhan Direkli'nin açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah kazanırız diye ümit ediyorum ve bu şekilde de önümüz açılır. Takım dengesiz gidiyor ancak bu maçı kazanıp moral ve motivasyon ile beraber alt sıralarda değil de en üst sıralarda yer alırız inşallah. Maçı da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Gollerin de ikisini Salah atsın"

Avusturya'dan gelen Selin Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray maçı için Avusturya'dan geldim. Bir hevesle gidiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Galatasaray karşılaşmasını da umarım kazanırız. 2-1 biteceğini düşünüyorum, golleri de Salah atar"

'GALATASARAY'I YENECEĞİZ, BAŞKA SÖZE GEREK YOK'

Hollanda'dan Trabzon'a gelen Emin Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Heyecanla bekliyoruz. Birazdan biletimizi alacağız. İnşallah maçta da iyi bir sonuç alıp Hollanda'ya geri gideriz. Sadece pozitif düşünüyoruz, negatif düşünecek bir durum yok. Olumlu bir şekilde inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok. 2-1 de biz kazanırız"

TARAFTARLARIN GÖZÜ YENİ TRANSFERLERDE

Tolgahan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Maça gideceğim, inşallah Galatasaray'ı yeneceğiz. Skor tahminim ise 3-0. Bu galibiyetle beraber yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Golleri de Salah, Onuachu ve yeni transfer Dju atacak. Bu maçı kazanacağız"

Niyazi Zavrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün izinliyim, bu yüzden bilet almak için geldim. İnşallah Galatasaray'ı yeneriz. Maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni transfer Dju ve Salah'tan golleri bekliyorum"