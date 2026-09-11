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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı.

BEŞİKTAŞ 6 DAKİKADA 2 GOLLE RAHATLADI

Karşılaşmaya baskılı başlayan siyah-beyazlılar, aradığı golü 21. Dakikada duran toptan buldu. Kornerden Orkun Kökçü’nün yaptığı ortayı ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla gole çeviren Emirhan Topçu, perdeyi açtı.

Golden sonra baskısını sürdüren Beşiktaş, yalnızca 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Oh'un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Leandro Trossard, 27. dakikada ağlara gönderdi.

İlk yarının kalan bölümünde skor değişmezken Beşiktaş soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Siyah-beyazlılar ikinci yarıya da etkili başladı. Trossard'ın 51. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcındaki elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dört dakika sonra Cerny'nin ağlara gönderdiği top da pozisyon öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

İLHAN FAKILI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın üçüncü golü 81. dakikada geldi. Murillo'nun kafayla indirdiği topa kale önünde vuran İlhan Fakılı, savunmadan da seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Oyuna girdikten 10 dakika sonra gol sevinci yaşayan İlhan, karşılaşmanın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 3-0 ERZURUMSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Gürcan Hasova'nın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Erzurumspor maçı başladı.

BEŞİKTAŞ OH İLE GOLE YAKLAŞTI

2' Beşiktaş maça baskılı başladı. Murillo'nun pasında ceza sahası içerisinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Oh'un gelişine şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞ BU KEZ CERNY İLE TEHLİKE YARATTI

5' Beşiktaş üst üste ataklarla gol aramaya devam ediyor. Ceza sahası içinde son çizgide Orkun'un çevirdiği topa gelişine vuran Cerny çerçeveyi tutturamadı. Top direğin az farkla üstünden dışarı çıktı.

ORKUN'A SARI KART ÇIKTI, TANSİYON YÜKSELDİ

15' Erzurumspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Baraj ile top arasındaki mesafenin az olduğu yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolculardan Orkun Kökçü'ye sarı kart çıktı. Hakemin kartına başvurmasının ardından tribünlerden büyük tepki geldi. Eren Tozlu'nun vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

TROSSARD'IN VOLESİNDE TOP SAVUNMADAN SEKTİ

21' Beşiktaş gol için yükleniyor. Trossard'ın volesinde top savunmadan sekerek kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ EMİRHAN'IN KAFA GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

21' Kornerden gelen ortaya ön direkte harika yükselerek kafayı vuran Emirhan Topçu ağları havalandırdı. Beşiktaş 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ TROSSARD FARKI İKİYE ÇIKARDI

27' Oh'un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde Leandro Trossard tamamladı. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 2-0 ERZURUMSPOR

TROSSARD'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

51' Beşiktaş'ın hızlı atağında Cerny'nin ceza sahası içinde kale önüne doğru çevirdiği topa Trossard gelişine vurarak kaleci Ertuğrul'u bir kez daha mağlup etti. Ancak VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Gürcan Hasova öncesinde Agbadou'nun elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

CERNY'NİN GOLÜNDE FAUL DÜDÜĞÜ

55' Bir önceki pozisyonda Trossard'a gol pası verdiği bölgede rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayakta kalarak net bir şutla ağları havalandıran Cerny'nin Mujakic'e yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi. Hakemin faul düdüğü sonrası pozisyon gol değeri kazanmadı.

ERZURUMSPOR DIABATE İLE GOLE YAKLAŞTI

74' Erzurumspor atağında Diabate ceza sahası dışından sert bir şutla şansını denedi. Nübel'in kıpırdayamadığı şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.

İLHAN FAKILI OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATTI

81' Murillo'nun kafayla indirdiği topa kale önünde İlhan Fakılı vurdu. Savunmadan seken top ağlarla buluştu. Oyuna girdikten 10 dakika sonra golünü atan İlhan farkı 3'e çıkardı.

MUSTAFA YUMLU'NUN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

88' Erzurumspor'un maçta kullandığı ilk köşe vuruşunda Mustafa Yumlu topu önünde buldu. Şutunda top direkten döndü.