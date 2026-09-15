AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı

Usta, oylama haftasına kadar bir ay boyunca Trabzon'da fındık toplamış. “Trabzon'dan geldim, üç saat sonra karar verdik, rozeti taktık” diye konuşuyor.

“Üç saatte mi ikna ettiler” diye sordum.

Şöyle diyor:

“Önce CHP'li arkadaşlarımla görüştüm ve bir izlenim edindim. Burası gitmiş, AK Parti kazanacak. AK Parti'ye gidenlerle konuştum. Dediler ki 'Gel.' AK Parti ilçe binasında buluştuk. Bir iki saat içerisinde...”