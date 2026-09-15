Yeniçağ Gazetesi
15 Eylül 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı

AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı

Üsküdar belediye başkan vekilliği seçimlerine saatler kala CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Tahsin Usta, geçiş sürecindeki pazarlığı itiraf etti.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 1

Türkiye'nin, öncesi ve sonrasıyla günlerce tartıştığı Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimleri sırasında CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen meclis üyesi Tahsin Usta'dan skandal bir itiraf geldi.

1 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 2

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Usta, AK Parti'ye neden geçtiğini anlatırken, kendisine yapılan teklifi de açıkladı.

2 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 3

4 meclis üyesinin transferindeki iddialar arasında yer alan "Yurt dışında tutuklu oğlu var" iddiasını da doğrulayan Usta, süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm pazarlığı anlattı.

3 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 4

İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı diyaloğun tamamı şöyle:

4 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 5

Neden parti değiştirdiğini sordum.

“Maddiyatla uzaktan yakından ilgisi yok” diyor.

Ömrünün mücadeleyle geçtiğini söylüyor.

Trabzonspor'da yöneticilik yaptığını, Kazım Koyuncu ile arkadaş olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıdığını anlatıyor.

5 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 6

Son seçimde Üsküdar Belediyesi Meclis üyeliğine seçilmiş ve başkan yardımcısı olmuş.

Sekiz ay sonra istifası istenmiş.

6 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 7

Sordum.

“Buna mı kırıldınız?”

İBB'yi ima ederek, “Dışarıdan gelen memur ve danışmanların” görevlendirildiğini, meclis üyelerine inisiyatif verilmediğini iddia ediyor.

7 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 8

“O memurlar ve danışmanlar bugünkü sonucu hazırladı. Bilgiler saklandı. 1 milyar TL borçla almıştık, bugün 7 milyar TL borç var” iddiasında bulunuyor.

8 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 9

Başkan Sinem Dedetaş'ın cezaevinde olduğunu hatırlattığımda şunları söylüyor:

9 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 10

“Maddi menfaatle ilgili ona bir şey yakıştıramam. Böyle bir şey içerisinde olacağı konusunda kanaatim olmadı.”

10 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 11

Belediyeye yönelik operasyon hakkında şöyle düşünüyor:

11 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 12

“Belediyenin bütününe 'Yapılan operasyonlar haklıdır' demek istemem. Ama bu tür şeylerin başımıza geleceği kaygılarını dile getirdik. Meclis üyeleri sistemin dışında bırakıldı. Ne günahım vardı da istifa ettirilmek zorunda bırakıldım.”

12 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 13

Haksızlığa uğramışlık duygusu parti değiştirmek için yeterli bir gerekçe mi?

Kendisini şöyle savunuyor:

“Baktım ki birkaç arkadaşımız gitmiş, anlaşmış. Ya hiçbir şey yapmayacak ya da hizmet etmeye devam edecektim. Ben önümüzdeki süreci değerlendirdim.”

13 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 14

Usta'nın Saymaz'a pazarlığı itiraf ettiği kısım ise şöyle:

-AK Parti size bir yer mi vaat etti?

"Daha önce başarılı olduğum alanlar vardı, onlardan yararlanabileceklerini söylediler."

14 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 15

-Ne gibi?

"Başkan yardımcılığı."

-Başkan yardımcılığı teklif edildi, evet dediniz.

"Evet, hizmet edebileyim diye."

15 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 16

-Hangi alanda?

"Engellilerle ilgili 20 yıldır çalışmalarım var. Hayvanlarla ilgili işleri severim. Sosyal hizmetler konusunda, olursa veteriner konusunda. Mali müşavirim, ne bileyim, nerede ihtiyaç olursa, imar işleri..."

16 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 17

-Ya vermezlerse?

"Vereceklerini umuyorum. Yarın öbür gün açıklarlar. Başka bir pazarlığım yok."

17 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 18

Usta, oylama haftasına kadar bir ay boyunca Trabzon'da fındık toplamış. “Trabzon'dan geldim, üç saat sonra karar verdik, rozeti taktık” diye konuşuyor.

“Üç saatte mi ikna ettiler” diye sordum.

Şöyle diyor:

“Önce CHP'li arkadaşlarımla görüştüm ve bir izlenim edindim. Burası gitmiş, AK Parti kazanacak. AK Parti'ye gidenlerle konuştum. Dediler ki 'Gel.' AK Parti ilçe binasında buluştuk. Bir iki saat içerisinde...”

18 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 19

YENİ Parti'nin suç duyurusunda Usta hakkında şu suçlama var:

“Siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında maddi menfaat sağladığı...”

Usta, “Parayla alakası yok” diyor.

19 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 20

Kiminin oğlu KCK'dan ceza almış, 15 yıldır yurt dışındaymış, dönüş garantisi verilmiş. Kimininki cezaevindeymiş, tahliye olacakmış. Kimi tutuklanmakla tehdit edilmiş.

Bu iddialar doğru mu?

Usta:

“Bunların konuşulduğu doğru ama yurt dışındaki cezasını çekmiş, bitirmiş. Diğeri yeni yasayla affa uğruyor. Bir avantajları yok.”

20 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 21

Usta ve üç arkadaşının oylamadan önce Şile'de bir otelde polis gözetiminde tutulduğunu iddia ediyor, YENİ Parti.

Usta ise İzmit'te olduklarını söylüyor.

“Herkes aileleriyle gitti, ben tek. 'Beraber gidelim, tartışmalara konu olmayalım' dedik.”

21 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 22

Oteli kimin ayarladığını bilmiyormuş.

Üç gün kalmışlar.

Oylama günü dönmüşler.

22 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 23

Usta'nın eşi YENİ Partili.

AK Parti'ye katılacağını duyunca kızmış.

Usta; “Eşimin haklı bir tarafı var. Onunla konuşma fırsatı bulamadım. Başkalarından duyunca... 'Haberim yok, olmaz öyle şey' demiş. İnsanlar şok yaşadı. Bazı arkadaşlarımı üzdüm. Hizmet verirken bunları aşabileceğime inandım.”

23 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 24

Usta, eleştirileri varsa istifa edebilir, bağımsız kalabilir ya da muhalif bir partiye katılabilirdi.

24 25
AK Parti'ye transfer olan meclis üyesinden pazarlık itirafı: Gelen teklifi açıkladı - Resim: 25

AK Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki tutuklanırken, kendi ifadesiyle “Hayatı mücadeleyle geçen” Usta, şaibeli şekilde transfer olup belediyenin el değiştirmesine ön ayak oldu. Bu yüzden Usta'nın kararı sadece bir rozet değişikliği olarak hatırlanmayacak.

25 25
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro