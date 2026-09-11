Kaynak: İHA

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB, Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın ev sahipliğinde ikinci kez başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.

İLK GÜNDE YOĞUN PROGRAM

Kaçkar Ultra Trail Village alanındaki kit dağıtımlarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, sporda kadınların güçlenmesini konu alan "Run Like Her" paneli gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca Shake Out Run ve sporculara yönelik yarış bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

ELİT ATLETLER SAHNEYE ÇIKTI

Açılış seremonisinde organizasyonda mücadele edecek elit atletler tek tek sahneye çıkarılarak sporseverlere tanıtıldı.

Rize'nin spor turizmi potansiyelini uluslararası alanda güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonda sporcular, Kaçkar 100K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K ve Ayder 4K parkurlarında mücadele edecek.