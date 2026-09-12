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Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve takım kaptanı Orkun Kökçü, bu kez saha dışındaki tercihiyle gündeme geldi. Siyah-beyazlıların antrenmanına katılmak üzere Beşiktaş tesislerine gelen Kökçü, yeni otomobiliyle objektiflere yansıdı.

Milli futbolcunun yeni araç tercihi, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin SUV modeli Urus oldu. Kökçü'nün aracının değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi.

TESİSLERE LAMBORGHİNİ URUS İLE GELDİ

Yeni aracıyla tesislere gelen Orkun Kökçü'yü burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Milli futbolcu, kendisini bekleyen taraftarların ilgisini karşılıksız bırakmayarak imza dağıttı.

Yaklaşık 50 milyon TL değerindeki otomobil, Kökçü'nün tesislere gelişi sırasında dikkatleri üzerine çekti.