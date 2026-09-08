Vatandaşlar son anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket ANK-AR Araştırma'dan geldi.
Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı
ANK-AR'ın son seçim anketinde vatandaşlara 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel başkanlığına dönmesinin ardından Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurması soruldu. Sonuçlar dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
ANK-AR Araştırma Ağustos 2026 son seçim anketinde vatandaşlara “Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasını doğru buluyor musunuz?” diye sordu.
Son anketin genel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55’i “Evet, doğru buluyorum” yanıtını verdi.
“Hayır, doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 30,9 oldu.
Yüzde 2,4’lük kesim ise kararsız kaldı.
Katılımcıların yüzde 11,6’sı ise fikri olmadığını veya cevap vermek istemediğini belirtti.
CHP SEÇMENİNDE DESTEK YÜZDE 67,5
Ankette parti tercihine göre dağılımında ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
CHP seçmeninin yüzde 67,5’i Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurmasını doğru bulduğunu söyledi.
CHP seçmeninde bu adımı doğru bulmayanların oranı yüzde 26,9 olarak ölçüldü.
Genel seçmen dağılımında ise “doğru buluyorum” diyenlerin oranının yüzde 55 olması sosyal medyada gündem oldu.
Yeni Parti tercihinde bulunan seçmenlerde ise destek yüzde 91,2 ile araştırmadaki en yüksek seviyeye ulaştı.
AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDE TABLO TERSİNE DÖNDÜ
Anketin AK Parti ve MHP seçmenlerine ilişkin sonuçları ise genel tablodan farklılaştı.
AK Parti seçmeninin yüzde 31,3'ü YENİ Parti Yeni Parti kurulmasını doğru bulduğunu belirtirken, yüzde 48,8’i doğru bulmadığını söyledi.
MHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bu seçmen grubunda “doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 37,2 olurken, “doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 50,4 olarak ölçüldü.
DEVA Partisi seçmeninde ise iki görüş birbirine oldukça yakın çıktı. “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 48,4, “doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 47,3 oldu.
TİP SEÇMENİNDE DESTEK YÜZDE 89,5
Araştırmada TİP seçmeninin yüzde 89,5’i söz konusu siyasi oluşumu doğru bulduğunu ifade etti. Zafer Partisi seçmeninde bu oran yüzde 50,8, Yeniden Refah Partisi seçmeninde yüzde 48,5 olarak ölçüldü.
Zafer Partisi seçmeninde bu oran yüzde 50,8 oldu.
Yeniden Refah Partisi seçmeninde yüzde 48,5 olarak ölçüldü.
ANK-AR'ın son seçim anketi sonuçları Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurmasına ilişkin görüşlerin parti seçmenlerine göre önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koydu.