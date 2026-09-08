Yeniçağ Gazetesi
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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı

ANK-AR'ın son seçim anketinde vatandaşlara 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel başkanlığına dönmesinin ardından Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurması soruldu. Sonuçlar dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 1

Vatandaşlar son anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Son anket ANK-AR Araştırma'dan geldi.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 2

ANK-AR Araştırma Ağustos 2026 son seçim anketinde vatandaşlara “Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasını doğru buluyor musunuz?” diye sordu.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 3

Son anketin genel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55’i “Evet, doğru buluyorum” yanıtını verdi.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 4

“Hayır, doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 30,9 oldu.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 5

Yüzde 2,4’lük kesim ise kararsız kaldı.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 11,6’sı ise fikri olmadığını veya cevap vermek istemediğini belirtti.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 7

CHP SEÇMENİNDE DESTEK YÜZDE 67,5

Ankette parti tercihine göre dağılımında ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 8

CHP seçmeninin yüzde 67,5’i Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurmasını doğru bulduğunu söyledi.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 9

CHP seçmeninde bu adımı doğru bulmayanların oranı yüzde 26,9 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 10

Genel seçmen dağılımında ise “doğru buluyorum” diyenlerin oranının yüzde 55 olması sosyal medyada gündem oldu.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 11

Yeni Parti tercihinde bulunan seçmenlerde ise destek yüzde 91,2 ile araştırmadaki en yüksek seviyeye ulaştı.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 12

AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDE TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Anketin AK Parti ve MHP seçmenlerine ilişkin sonuçları ise genel tablodan farklılaştı.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 13

AK Parti seçmeninin yüzde 31,3'ü YENİ Parti Yeni Parti kurulmasını doğru bulduğunu belirtirken, yüzde 48,8’i doğru bulmadığını söyledi.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 14

MHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bu seçmen grubunda “doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 37,2 olurken, “doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 50,4 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 15

DEVA Partisi seçmeninde ise iki görüş birbirine oldukça yakın çıktı. “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 48,4, “doğru bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 47,3 oldu.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 16

TİP SEÇMENİNDE DESTEK YÜZDE 89,5

Araştırmada TİP seçmeninin yüzde 89,5’i söz konusu siyasi oluşumu doğru bulduğunu ifade etti. Zafer Partisi seçmeninde bu oran yüzde 50,8, Yeniden Refah Partisi seçmeninde yüzde 48,5 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 17

Zafer Partisi seçmeninde bu oran yüzde 50,8 oldu.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 18

Yeniden Refah Partisi seçmeninde yüzde 48,5 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıktı: Seçmen kararlı; YENİ Parti'ye halk onayı - Resim: 19

ANK-AR'ın son seçim anketi sonuçları Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti kurmasına ilişkin görüşlerin parti seçmenlerine göre önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koydu.

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