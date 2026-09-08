Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı

BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı

PGM Analiz'in sosyal medya hesabından paylaşılan BETİMAR kaynaklı son seçim projeksiyonu sonuçlarına göre; AK Parti 301 milletvekili ile çoğunluğu sağlarken, partilerin oy oranları ve dağılımları netleşti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 1

PGM Analiz tarafından X platformu üzerinden paylaşılan ve BETİMAR'ın güncel araştırmasına dayandırılan seçim projeksiyonu verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 2

Araştırma sonuçları, Türkiye siyasi tablosundaki olası milletvekilliği dağılımlarını ve oy oranlarını gözler önüne serdi.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 3

Projeksiyon çalışması, farklı siyasi partilerin oy yüzdelerini ve Meclis içerisindeki sandalye sayılarını detaylı grafiklerle aktardı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 4

Verilere göre partilerin oy oranları ve milletvekili sayıları netleşti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 5

AK Parti, yüzde 35,40 oranında oy aldı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 6

Bu oran, önceki seçimlere kıyasla 0,22 puanlık bir düşüşü temsil etti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 7

AK Parti, projeksiyona göre Mecliste 301 milletvekili kazandı. Parti bu sonuçla 33 milletvekili artışı yaşadı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 8

YENİ PARTİ, yüzde 20,10 oranında oy oranına ulaştı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 9

YENİ PARTİ, dağılım sonucunda toplam 143 milletvekili çıkardı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 10

DEM Parti, yüzde 9,30 oranında oy aldı. Parti, oy oranını 0,48 puan yükseltti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 11

DEM Parti, proje sonuçlarına göre 67 milletvekili elde etti. Bu sonuçla milletvekili sayısını 6 artırdı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 12

İYİ Parti, yüzde 9,30 oy oranına sahip oldu. Parti, oylarında 0,39 puanlık bir azalma yaşadı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 13

İYİ Parti, Mecliste temsil için 50 milletvekili kazandı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 14

Bu dağılım, partinin 7 milletvekili artırdığını gösterdi.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 15

MHP, yüzde 7,70 oranında oy oranında kaldı. Parti, oy oranında 2,37 puanlık düşüş yaşadı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 16

MHP, projeksiyon tablosunda 38 milletvekili çıkardı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 17

Parti, bu sonuçla 12 milletvekili kaybetti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 18

CHP, yüzde 5,30 oranında oy aldı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 19

Bu oran, parti oylarında 20,05 puanlık büyük bir düşüş oluşturdu.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 20

CHP, projeksiyon sonuçlarına göre hiç milletvekili çıkaramadı. Parti, toplamda 169 vekilliğini yitirdi.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 21

Anahtar Parti, yüzde 3,60 oranında oy oranı elde etti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 22

Zafer Partisi, yüzde 2,80 oranında oy oranına ulaştı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 23

Parti, oyunu 0,57 puan yükseltti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 24

Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,20 oranında oy aldı. Bu oran, 0,61 puanlık bir düşüşü gösterdi.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 25

Yeniden Refah Partisi, projeksiyonda milletvekili kazanamadı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 26

Parti, toplam 5 milletvekilliğini kaybetti.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 27

TİP, yüzde 1,00 oranında oy oranı elde etti. Parti, oylarında 0,76 puanlık bir düşüş yaşadı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 28

TİP, Mecliste 1 milletvekili ile temsil edildi. Parti, bu sonuçla 3 milletvekili kaybına uğradı.

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BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı - Resim: 29

Paylaşılan tüm bu veriler, 600 sandalyeli Meclis genelindeki oy dengelerinin ve milletvekili dağılım eğilimlerinin güncel seyrini gözler önüne serdi.

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