PGM Analiz tarafından X platformu üzerinden paylaşılan ve BETİMAR'ın güncel araştırmasına dayandırılan seçim projeksiyonu verileri kamuoyu ile paylaşıldı.
BETİMAR seçim anketine göre milletvekili dağılımı açıklandı
PGM Analiz'in sosyal medya hesabından paylaşılan BETİMAR kaynaklı son seçim projeksiyonu sonuçlarına göre; AK Parti 301 milletvekili ile çoğunluğu sağlarken, partilerin oy oranları ve dağılımları netleşti.İbrahim Doğanoğlu
Araştırma sonuçları, Türkiye siyasi tablosundaki olası milletvekilliği dağılımlarını ve oy oranlarını gözler önüne serdi.
Projeksiyon çalışması, farklı siyasi partilerin oy yüzdelerini ve Meclis içerisindeki sandalye sayılarını detaylı grafiklerle aktardı.
Verilere göre partilerin oy oranları ve milletvekili sayıları netleşti.
AK Parti, yüzde 35,40 oranında oy aldı.
Bu oran, önceki seçimlere kıyasla 0,22 puanlık bir düşüşü temsil etti.
AK Parti, projeksiyona göre Mecliste 301 milletvekili kazandı. Parti bu sonuçla 33 milletvekili artışı yaşadı.
YENİ PARTİ, yüzde 20,10 oranında oy oranına ulaştı.
YENİ PARTİ, dağılım sonucunda toplam 143 milletvekili çıkardı.
DEM Parti, yüzde 9,30 oranında oy aldı. Parti, oy oranını 0,48 puan yükseltti.
DEM Parti, proje sonuçlarına göre 67 milletvekili elde etti. Bu sonuçla milletvekili sayısını 6 artırdı.
İYİ Parti, yüzde 9,30 oy oranına sahip oldu. Parti, oylarında 0,39 puanlık bir azalma yaşadı.
İYİ Parti, Mecliste temsil için 50 milletvekili kazandı.
Bu dağılım, partinin 7 milletvekili artırdığını gösterdi.
MHP, yüzde 7,70 oranında oy oranında kaldı. Parti, oy oranında 2,37 puanlık düşüş yaşadı.
MHP, projeksiyon tablosunda 38 milletvekili çıkardı.
Parti, bu sonuçla 12 milletvekili kaybetti.
CHP, yüzde 5,30 oranında oy aldı.
Bu oran, parti oylarında 20,05 puanlık büyük bir düşüş oluşturdu.
CHP, projeksiyon sonuçlarına göre hiç milletvekili çıkaramadı. Parti, toplamda 169 vekilliğini yitirdi.
Anahtar Parti, yüzde 3,60 oranında oy oranı elde etti.
Zafer Partisi, yüzde 2,80 oranında oy oranına ulaştı.
Parti, oyunu 0,57 puan yükseltti.
Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,20 oranında oy aldı. Bu oran, 0,61 puanlık bir düşüşü gösterdi.
Yeniden Refah Partisi, projeksiyonda milletvekili kazanamadı.
Parti, toplam 5 milletvekilliğini kaybetti.
TİP, yüzde 1,00 oranında oy oranı elde etti. Parti, oylarında 0,76 puanlık bir düşüş yaşadı.
TİP, Mecliste 1 milletvekili ile temsil edildi. Parti, bu sonuçla 3 milletvekili kaybına uğradı.
Paylaşılan tüm bu veriler, 600 sandalyeli Meclis genelindeki oy dengelerinin ve milletvekili dağılım eğilimlerinin güncel seyrini gözler önüne serdi.