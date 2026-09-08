Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Yeni Passat dev fırsatlarla pazara girdi

Yeni Passat dev fırsatlarla pazara girdi

SAIC-Volkswagen, Çin pazarında güncellenen 2027 model Passat Pro'yu iddialı bir fiyatlandırma ve cazip avantajlarla satışa sundu. İki farklı turbo motor seçeneği ve zengin donanım paketiyle yollara çıkan model, lansmana özel sürprizleriyle otomobilseverlerin dikkatini çekiyor.

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SAIC-Volkswagen, Asya pazarında sedan geleneğini kesintisiz sürdürerek güncellenmiş Passat Pro modelini vitrine çıkardı.

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2027 model yılıyla satışa sunulan yeni sedan; zengin teknolojileri, lansmana özel fiyat indirimi ve ilk alıcılara sağlanan ömür boyu güç aktarma garantisiyle rekabette öne çıkıyor.

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Modelin standart liste fiyatı 172.000 yuan olarak açıklansa da araç lansman dönemine özel indirimlerle 139.900 yuan'dan (yaklaşık 20.800 dolar) başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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İLK SAHİPLERİNE ÖMÜR BOYU MOTOR VE ŞANZIMAN GARANTİSİ

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Volkswagen, aracın ilk alıcıları için dikkat çeken bir güvence paketi açıkladı.

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Ticari kullanım dışında kalması ve bakımlarının yetkili serviste yapılması koşuluyla, araç sahiplerine motor ve şanzımanı kapsayan ömür boyu garanti sunuluyor.

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Model iki tanıdık benzinli üniteyle geliyor:

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1.5T Turbo Engine: 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretimi.

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2.0T Turbo Engine: 220 beygir güç ve 350 Nm tork üretimi.

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Her iki seçenekte de güç 7 ileri çift kavramalı (DSG) şanzıman aracılığıyla yola aktarılıyor.

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Mühendisler, yapılan teknik güncellemeler sayesinde aracın sürüş dinamiklerinin, yol tutuşunun ve kabin içi konforunun üst seviyeye taşındığını vurguluyor.

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AERODİNAMİK DOKUNUŞLAR VE SES İZOLASYONU

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Tasarım çizgisini koruyan yeni Passat Pro'da, otomatik uzun far kapatma işlevine sahip Matrix LED far grubu yer almaya devam ediyor.

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Ön bölümde karartılmış desenli yeni ızgara göze çarparken, aerodinamik alanda gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde özellikle otoyol sürüşlerinde kabin içi gürültü seviyesi hissedilir şekilde düşürüldü.

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Geleneksel kapı kollarının kullanımına devam edilen modelde, yenilenen jant tasarımları ve iki stop lambası arasında konumlandırılan aydınlatmalı Volkswagen logosu dış tasarımdaki şık detaylar arasında öne çıkıyor.

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TEKNOLOJİ ÜSSÜ KOKPİT VE GELİŞMİŞ GÜVENLİK

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Passat Pro'nun üst donanım seviyesinde dijital gösterge paneline, 15 inçlik merkezi multimedya ekranı ile ön yolcuya özel 11.6 inçlik bağımsız ekran eşlik ediyor. Modernize edilen multimedya sisteminin yanı sıra araçta şu donanımlar yer alıyor:

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Yeni Passat dev fırsatlarla pazara girdi - Resim: 18

-360 derece çevre görüş kamerası
-10 adet hava yastığı
-Elektrikli bagaj kapağı ve gelişmiş ses sistemi
-Güçlendirilmiş fren mimarisi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi

Gelişmiş radar ve sensör ağından faydalanan yarı otonom sürüş teknolojilerine sahip Passat Pro; otomatik acil frenleme, yoğun trafik sürüş desteği, şeritte kalma asistanı ve tüm hız aralıklarında aktif çalışan adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik sistemlerini standart olarak sunuyor.

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