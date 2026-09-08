Yeni Passat dev fırsatlarla pazara girdi

-360 derece çevre görüş kamerası

-10 adet hava yastığı

-Elektrikli bagaj kapağı ve gelişmiş ses sistemi

-Güçlendirilmiş fren mimarisi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi

Gelişmiş radar ve sensör ağından faydalanan yarı otonom sürüş teknolojilerine sahip Passat Pro; otomatik acil frenleme, yoğun trafik sürüş desteği, şeritte kalma asistanı ve tüm hız aralıklarında aktif çalışan adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik sistemlerini standart olarak sunuyor.