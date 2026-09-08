CHP'nin kazandığı ancak mahkeme kararıyla tekrar ettirilen Üsküdar Belediye başkan vekilliği seçimlerinde üçüncü tur tamamlandı. Seçimin kazananı 24 üyenin oyunu alan adayın olacak. Seçimde 4. tura geçiliyor.
Sibel Tan Çetinkaya: 19
Dündar Ziya Gültekin: 23
Seçimin ilk turu AK Parti adayının 2 oy üstünlüğüyle sonuçlandı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.
1. TUR SONUÇLARI
Sibel Tan Çetinkaya: 19
Dündar Ziya Gültekin: 21
2 OY GEÇERSİZ
2.TUR SONUÇLARI
Sibel Tan Çetinkaya: 20
Dündar Ziya Gültekin: 22
Oylamada 3. tura geçildi. 3. turda bir adayın seçimi kazanabilmesi için 23 oya ulaşması gerekiyor.