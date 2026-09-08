Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan iki şirketin satışına yönelik yeni duyurular yayımladı.
FETÖ soruşturmasında el koyulmuştu: 22 yıllık Türk şirket satışa çıkıyor
TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt’ın satışına ilişkin ihale sürecini başlattı. Sürat Sigorta’nın yüzde 100 payları için 455 bin lira, Kaynak Kağıt için ise 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.Kaynak: Diğer
NTV'de yer alan habere göre Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt için ihale süreci başlatıldı.
SÜRAT SİGORTA'NIN TAMAMI SATIŞA ÇIKTI
FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 payları satışa sunuldu.
Şirket için 455 bin lira muhammen bedel belirlendi. Kapalı teklif zarflarının 6 Ekim 2026 saat 16.30’a kadar teslim edilmesi gerekiyor.
Teklifler, 7 Ekim 2026’da yatırımcılar ve yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak.
Tekliflerin ardından açık artırma gerçekleştirilecek.
KAYNAK KAĞIT İÇİN 150 MİLYON LİRA
TMSF’nin satış listesinde Kaynak Kağıt da yer aldı. Şirket için 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.
Kaynak Kağıt’ın ihalesinin ise 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.