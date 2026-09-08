Gazeteci Murat Ağırel'in Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya koyduğu, "Almanya'daki bir şirkete 3 milyon 857 bin Euro transfer edildiği" iddiası sonrası soruşturma başlatılmış, Melih Gökçek ifade vermişti.
Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mal varlığını aklama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 7 sayfalık ifade verdi. Gökçek ifadesinde çarpıcı şeyler söyledi.Aykut Metehan
Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Melih Gökçek'in, ifadesinde "Oğlumun somut bir işi yoktur" dediğini yazdı.
Saymaz'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:
Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruluyor.
Bunları geçmişte alıp sattığını belirtiyor. Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan, ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor.
Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor. Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve taşınmazları bilmiyormuş.
Oğlu Ahmet hakkında çarpıcı bir ifade kullanıyor.
“Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı
yapmaktadır” diyor.
Hatta oğluna destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villasını satarak, elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini söylüyor.
BU SERVETİN KAYNAĞI NE?
Somut bir işi olmayan, 2018’de babasından yardım alan Ahmet Gökçek, nasıl dört yıl sonra Almanya’da şirket kurup 3.8 milyon Euro’luk apartman alabiliyor?
Bu parayı nasıl kazandılar? Ticaret mi yaptılar? Ellerindeki taşınmazları mı sattılar?
3.8 milyon Euro, bugün 200 milyon TL’nin üzerinde bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla oldukça lüks taşınmazlara sahip olmalılar.
Bu taşınmazlar nelerdi ve
hangi şehirdeydi? Gökçek, oğlunun ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermayesini bilmediğini anlatıyor ve “Kendilerine sorun” diyor.