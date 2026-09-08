Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur

Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mal varlığını aklama suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 7 sayfalık ifade verdi. Gökçek ifadesinde çarpıcı şeyler söyledi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 1

Gazeteci Murat Ağırel'in Melih Gökçek ve ailesi hakkında ortaya koyduğu, "Almanya'daki bir şirkete 3 milyon 857 bin Euro transfer edildiği" iddiası sonrası soruşturma başlatılmış, Melih Gökçek ifade vermişti.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 2

Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 3

Gazeteci İsmail Saymaz, Melih Gökçek'in, ifadesinde "Oğlumun somut bir işi yoktur" dediğini yazdı.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 4

Saymaz'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 5

Gökçek’e ifadesinde 26 adet pasif taşınmaz kaydı soruluyor.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 6

Bunları geçmişte alıp sattığını belirtiyor. Aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olan, ancak gerçekte kendisinin satın aldığı ve kullandığı bir taşınmazın olmadığını söylüyor.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 7

Aile üyelerinin sahip olduğu şirketler ve taşınmazlar soruluyor. Gökçek, çocukları adına kayıtlı şirket ve taşınmazları bilmiyormuş.

Oğlu Ahmet hakkında çarpıcı bir ifade kullanıyor.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 8

“Oğlumun somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı
yapmaktadır” diyor.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 9

Hatta oğluna destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villasını satarak, elde ettiği 1 milyon 265 bin doları kendisine verdiğini söylüyor.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 10

BU SERVETİN KAYNAĞI NE?

Somut bir işi olmayan, 2018’de babasından yardım alan Ahmet Gökçek, nasıl dört yıl sonra Almanya’da şirket kurup 3.8 milyon Euro’luk apartman alabiliyor?
Bu parayı nasıl kazandılar? Ticaret mi yaptılar? Ellerindeki taşınmazları mı sattılar?

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 11

3.8 milyon Euro, bugün 200 milyon TL’nin üzerinde bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla oldukça lüks taşınmazlara sahip olmalılar.

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Melih Gökçek: Oğlumun somut bir işi yoktur - Resim: 12

Bu taşınmazlar nelerdi ve
hangi şehirdeydi? Gökçek, oğlunun ve gelininin ticari faaliyetlerinin sermayesini bilmediğini anlatıyor ve “Kendilerine sorun” diyor.

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