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YENİÇAĞ - 5 Haziran 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

İSMAİL ARI TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ SÖYLENMİŞTİ: KİLİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Muhammed Vefa, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in partisinden istifa ettiğini ve AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Bilecen iddiaları yalanladı ve bağımsız kalacağını belirtti.

'SÜREÇ YASASI' İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: AK PARTİ VE İMRALI HEYETİ GÖRÜŞTÜ

"Terörsüz Türkiye" süreci devam ediyor. AK Parti ve İmralı Heyeti görüştü. 'Süreç yasası' konusunda harekete geçildi. İşte ayrıntılar...

MHP ŞANLIURFA İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Şanlıurfa il teşkilatı ve 13 ilçe teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.

CHP KURULTAYININ ÖNÜNDEKİ ENGEL NE, TEDBİR KARARINA RAĞMEN KURULTAY YAPILABİLİR Mİ?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hukuki tartışmalar sürüyor. Kurultay ve CHP'nin seçimlere girememe riski gündemdeyken, mahkemenin verdiği tedbir kararı hukukçuları da ikiye bölmüş durumda.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN KARA PARA AKLAMA SİSTEMİ DEŞİFRE OLDU: 50 BİN LİRANIN %178'İ...

Yasa dışı bahis çetelerine düzenlenen operasyonda 'örgütün kasası' olarak belirtilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın dosyasında MASAK, Kütahyalı'nın, hesabına gelen paraları katmanlama sistemiyle akladığını tespit etti.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

MSB AÇIKLADI: BEDELLİ ASKERLİĞE TEMMUZ'DA ZAM GELİYOR, İŞTE YENİ RAKAMLAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için kritik bir açıklama yaptı. Mevcut bedel tutarı üzerinden başvuru yapılabilecek son tarihi açıklayan MSB, zam geleceğini duyurdu. YENİÇAĞ haziran sonrası yeni bedelli fiyatlarını hesapladı.

CHP KURULTAYININ ÖNÜNDEKİ ENGEL NE, TEDBİR KARARINA RAĞMEN KURULTAY YAPILABİLİR Mİ?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hukuki tartışmalar sürüyor. Kurultay ve CHP'nin seçimlere girememe riski gündemdeyken, mahkemenin verdiği tedbir kararı hukukçuları da ikiye bölmüş durumda.

KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YARGI DARBESİYLE REJİM DEĞİŞTİRMEK- ARSLAN BULUT

Sanki CHP’deki kaos, görevi olmayan bir mahkemenin eseri değilmiş gibi konuşmalar yapılıyor. Oysa butlan kararı veren mahkemenin böyle bir görev alanı yoktur.

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DÜNYA YENİÇAĞ

ABD DÜNYAYI PETROL OYUNUYLA NASIL DOLANDIRIYOR: İŞTE SAVAŞIN ARKASINDAKİ KURNAZ STRATEJİ

ABD'nin İran ile sürdürdüğü savaşta petrol fiyatları üzerinden küresel piyasaları manipüle ettiği iddiaları tartışılırken; Doç. Dr. Şebnem Udum, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet yönetiminde itibar yerine kısa vadeli kazancı önceleyen bir yatırımcı profili çizdiğini belirtti.

KAMYONUN ARKASINDA GİDİYOR ONLARCA YIL YAKIT İSTEMİYOR: ÇİN'DEN DÜNYAYI SARSACAK NÜKLEER GÜÇ BANKASI

Çinli araştırmacılar, onlarca yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden kesintisiz çalışabilen ve bir kamyon üzerine yerleştirilebilen 10 MW gücünde dünyanın ilk mobil nükleer reaktör prototipini başarıyla geliştirdi.

YUNANİSTAN ORDUSUNDA YENİ DÖNEM: KADINLAR ASKERLİĞE BAŞLADI

Yunanistan'da bu yıl yürürlüğe giren gönüllü askerlik uygulaması kapsamında, 72 kadından oluşan ilk grup Kara Kuvvetleri birimlerinde görevlerine başladı.

ABD’DEN UKRAYNA’YA DESTEK, RUSYA’YA YAPTIRIM KARARI

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya savunma ve altyapı alanlarında destek sağlanmasını ve Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıda, Ukrayna’ya 1 milyar doları aşan yardım ve 8 milyar dolarlık kredi desteği öngörülüyor.

EKONOMİ YENİÇAĞ

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA EK ZAM AÇIKLAMASI: SKG UZMANI DİLEK ETE ‘EŞİTLEME’ DEDİ

SGK uzmanı Dilek Ete 'eşitleme formülü' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilek Ete, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yüzde 20 eşitleme formülünü verdi. Ete, bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin TL'ye gelebileceğini belirtti.

TÜİK MAYIS 2026 ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

TÜİK, 2026 yılının mayıs enflasyonunu açıkladı. Jeopolitik risklerin ve savaşın etkisiyle mayıs ayındaki enflasyon verisi merak ediliyordu. TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıkladı.

ANKARA KULİSLERİNDEN SIZDI: İKİ BAKAN TMO ZİRVESİ YAPACAK

TMO'nun açıkladığı hububat ve buğday alım fiyatları büyük tepkilere neden oldu. Artan maliyetler karşısında açıklanan rakamları yetersiz bulan çiftçilerin tepkisi sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. Bakan İbrahim Yumaklı, ve Bakan Mehmet Şimşek hububat zirvesine çıkacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN ENFLASYON MESAJI: HEDEF YÜZDE 5

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon hedeflerinin yüzde 5 olduğunu bir kez daha yineledi.

SPOR YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA: VİNCENZO ITALİANO KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. İşte detaylar...

AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE GERÇEKLERLE HAYALLERİ AYIRSIN

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli kulüpte gözler 7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.