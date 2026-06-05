Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen’in Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Gazeteci Muhammed Vefa, Bilecen'in istifasını hakkındaki soruşturmalara bağladı. Vefa, "CHP Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, partisinden istifa etti. AK Parti'ye geçecek. Anlaşılan hakkındaki dosyalar kapatılacak." dedi.

CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan 11 gün sonra tahliye edilen Sapan, yaptığı açıklamada ailevi nedenler ve sağlık sorunlarının yanı sıra, süreçte parti genel merkezi tarafından yeterli desteği göremediğini belirterek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

CHP'nin yaşadığı mutlak butlan krizinde Kilis'in yıpratılmaması ve parti içi çekişmenin belediyeye yansımaması için CHP'den istifa ettiğini duyuran Bilecen, şunları söyledi:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hariç hiçbir belediyeden bana destek gelmedi. Göreve geldiğimden beri kapı kapı gezdim ama sonuç alamadım. Bunların sürekli bir bahane ve sebebi vardı. Bu sebepler çoğaldı. Malum butlan davası, daha sonra CHP genel başkanının değişmesi, resmi genel başkan gayriresmi genel başkan. Artık bu durumdan sıkıldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesi’ni ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz. Kilis'e daha iyi hizmetlere odaklanabilmek siyasi çekişmelerden şehrimi ve belediyemi korumak için uzun istişarelerin ardından bir karar aldım. Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma 'Bağımsız Belediye Başkanı' olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bir ferde teşekkür ediyorum. Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Doğru olduğuna ve şehrime faydalı olacağı için bu kararı aldım. Bu kararı almamda başka da hiçbir sebep yoktur. Biz daha iyi hizmet vermek için bu yola giriyoruz. İnşallah doğru yol seçmişizdir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim