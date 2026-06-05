Marmara’nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum ve Doğu Anadolu’nun belirli illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji açıkladı: Fırtına kopacak gök gürültülü sağanak yağış illeri saracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu tahminini paylaştı. İşte sağanak yağışın görüleceği bölgeler:Derleyen: Baran Yalçın
Yağışların yerel nitelikte olması öngörülüyor. Etkilenecek başlıca bölgeler ve iller şöyle: Marmara’nın güney ve batısı: Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli çevreleri.
İç Ege: Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya gibi iller.
Batı Akdeniz’in iç kesimleri: Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri.
Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii: Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye çevreleri.
İç Anadolu (Karaman hariç): Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray.
Batı Karadeniz’in iç kesimleri: Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu Çorum ve çevresi.
Doğu Anadolu’nun belirli illeri: Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevreleri.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; rüzgar ise genellikle hafif ve orta kuvvette esecek. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması, sel riski olan dere yatakları.