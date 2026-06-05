Meteoroloji açıkladı: Fırtına kopacak gök gürültülü sağanak yağış illeri saracak

Doğu Anadolu’nun belirli illeri: Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Kars çevreleri.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor; rüzgar ise genellikle hafif ve orta kuvvette esecek. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması, sel riski olan dere yatakları.