Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor

Türkiye'de dar boğazda olan tekstil firmaları art arda iflas açıklamaya devam ederken, köklü oyuncularından biri daha mali kriz engeline takıldı. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dev üretim tesisiyle faaliyet gösteren Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı.