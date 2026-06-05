Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor

Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor

Kökenleri 1960’lı yıllara dayanan ve Bursa Yenice OSB'de 14 bin metrekarelik dev tesiste üretim yapan Türkiye'nin köklü tekstil devi Güzeldağ Tekstil'in konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, şirketin borca batık olduğunu tespit ederek iflasına hükmetti. Çalışanlar kara kara düşünüyor...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 1

Türkiye'de dar boğazda olan tekstil firmaları art arda iflas açıklamaya devam ederken, köklü oyuncularından biri daha mali kriz engeline takıldı. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dev üretim tesisiyle faaliyet gösteren Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 2

Şirket ve ortakları Mesut Güzeldağ ile Selçuk Güzeldağ yönünden açılan konkordato davasında, mahkeme kesin mühlet taleplerini reddederek firmanın iflas tasfiye sürecini başlattı.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 3

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, İFLAS KARARI VERİLDİ

Bursa ilgili ticaret mahkemesi tarafından yürütülen dosya kapsamında; borçlu şirket ve ortaklarının konkordato talepleri İİK'nun 292 ve 308. maddeleri uyarınca ayrı ayrı reddedildi.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 4

Mahkeme tarafından alınan kararın detayları şu şekilde açıklandı:

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 5

Tedbirler kaldırıldı, şirket hakkında 06/03/2026 tarihinde verilen geçici mühlet kararı ve tüm koruma tedbirleri kaldırıldı, komiserler kurulunun görevi sona erdirildi.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 6

BORCA BATIKLIK TESPİTİ

Güzeldağ Tekstil’in borca batık durumda olduğu anlaşıldığından, 03/06/2026 günü saat 13:50 itibariyle şirketin resmen İFLASINA karar verildi.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 7

İflas tasfiyesinin adi tasfiye olarak belirlenmesine ve durumun gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine hükmedildi.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 8

Kökenleri 1960'lı yıllarda manifaturacılıkla başlayan Güzeldağ Tekstil; kumaş, boya, baskı ve apre alanlarında sektörün en deneyimli firmaları arasında yer alıyordu.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 9

14 BİN METREKARELİK TESİS VE 150 ÇALIŞAN

Gelecek nesillere miras bırakma misyonuyla hareket eden ve iç pazarın yanı sıra uluslararası arenada da tanınan firma, 1996 yılında Bursa Yenice OSB’de 14.000 metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurmuştu.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 10

Son yıllarda yapılan ciddi yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çeken marka, 150 personeliyle küresel trendleri yakından takip eden şık ve dayanıklı ürünler sunuyordu.

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Türkiye'nin köklü tekstil devi iflas etti: Çalışanlar kara kara düşünüyor - Resim: 11

Ancak küresel ve yerel pazarda yaşanan ekonomik daralma, yarım asırlık tekstil üreticisinin faaliyetlerini sürdürmesine engel oldu.

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