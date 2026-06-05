Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katıldığı 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde finansal sistemin geleceği ve enflasyon hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Karahan'ın konuşmasında yüzde 5 enflasyon hedeflerini hatırlattı.

KARAHAN YÜZDE 5 ENFLASYONU HATIRLATTI

Başkan Karahan, katılım finans ekosisteminin son yıllarda sergilediği istikrarlı performansa dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"2010'lu yılların başında toplam finansal sistem içinde sadece yüzde 4,5'lik bir ağırlığa sahip olan sektörün payı günümüzde yüzde 9 seviyesine ulaştı. Katılım bankalarındaki kredi büyüme hızı, genel bankacılık sektörü ortalamasının üzerine çıktı. Sistemin finansal kapsayıcılığının daha da artırılması, geleceğe yönelik stratejiler açısından büyük önem taşıyor."

Fiyat istikrarı sağlıklı işleyen bir finansal sistem ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için fiyat istikrarının temel şart olduğunu belirten Karahan, piyasalardaki güven ortamının ve sistemin etkin çalışmasının ekonomik istikrarın ayrılmaz birer parçası olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikalarına da değinen Karahan, hedeflerinin orta vadeli enflasyonda yüzde 5 olduğunu hatırlattı. Enflasyonun düşük ve öngörülebilir bir seviyede tutulması, sağlıklı ve rasyonel yatırım kararlarının alınabilmesi için en önemli kolaylaştırıcı unsur olarak görülüyor.