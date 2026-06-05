Kamyonun arkasında gidiyor onlarca yıl yakıt istemiyor: Çin'den dünyayı sarsacak nükleer güç bankası

Güvenlik tarafında ise "kaynağında güvenlik" adı verilen bir mühendislik yaklaşımı benimsenmiş durumda. Bu yöntem sayesinde reaktörün güvenliği, sadece dışsal koruma kalkanlarına ya da yazılımlara bırakılmıyor; doğrudan reaktörün kendi fiziksel ve yapısal mimarisine entegre ediliyor. Ayrıca Çinli bilim insanları, bu yeni nesil reaktörlerin tasarım süreçlerinde ve güvenlik analizlerinde de yapay zekâ teknolojilerinden aktif olarak yararlandıklarını açıkladı.