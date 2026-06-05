Yapay zekâ (AI) veri merkezlerinin dünya genelinde hızla artan enerji tüketimi, teknoloji ve enerji devlerini alternatif güç kaynaklarına yönlendiriyor. Bu doğrultuda en inovatif ve dikkat çekici hamle Çinli bilim insanlarından geldi. Çinli araştırmacılar, bir kamyonun arkasında taşınabilen ve onlarca yıl boyunca hiçbir yakıt takviyesine ihtiyaç duymadan elektrik üretebilen yeni nesil bir mobil nükleer reaktör tasarladıklarını duyurdu.
Kamyonun arkasında gidiyor onlarca yıl yakıt istemiyor: Çin'den dünyayı sarsacak nükleer güç bankası
Çinli araştırmacılar, onlarca yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden kesintisiz çalışabilen ve bir kamyon üzerine yerleştirilebilen 10 MW gücünde dünyanın ilk mobil nükleer reaktör prototipini başarıyla geliştirdi.
Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisi Enstitüsünde geliştirilen sistem, tam 10 megavat (MW) elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip. Geliştirme ekibinin lideri araştırmacı Wu Yican, bu prototipin dünyada 10 MW sınıfında araç üzerine monte edilmiş ilk nükleer güç sistemi unvanını taşıdığını vurguluyor.
Klasik nükleer santraller gibi devasa tesislere ve sabit bir coğrafyaya bağımlı olmayan bu reaktör, mobil yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan her bölgeye kolayca nakledilebiliyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında yüksek güç ve sıfır kesinti isteyen yapay zekâ veri merkezleri, izole sanayi tesisleri, adalar ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı mahrumiyet bölgeleri yer alıyor.
Uzmanlar, 10 MW seviyesindeki bir üretimin, orta ölçekli bir yapay zekâ veri merkezinin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabileceğini belirtiyor. Projeyi yürüten mühendisler, geliştirdikleri bu taşınabilir sistemi bir "nükleer güç bankası" olarak nitelendiriyor. Wu Yican; reaktörün ultra güvenli, ultra kompakt (küçük boyutlu) ve son derece uzun ömürlü bir çalışma mimarisiyle öne çıktığını ifade etti.
Güvenlik tarafında ise "kaynağında güvenlik" adı verilen bir mühendislik yaklaşımı benimsenmiş durumda. Bu yöntem sayesinde reaktörün güvenliği, sadece dışsal koruma kalkanlarına ya da yazılımlara bırakılmıyor; doğrudan reaktörün kendi fiziksel ve yapısal mimarisine entegre ediliyor. Ayrıca Çinli bilim insanları, bu yeni nesil reaktörlerin tasarım süreçlerinde ve güvenlik analizlerinde de yapay zekâ teknolojilerinden aktif olarak yararlandıklarını açıkladı.
Pekin yönetimi, son yıllarda karbon emisyonunu azaltmak ve enerji arzını güvenceye almak adına nükleer enerji yatırımlarına büyük hız verdi. Çin Nükleer Enerji Birliği tarafından paylaşılan güncel verilere göre, ülkede aktif olarak çalışan 59 ticari nükleer reaktör, geçtiğimiz yıl toplam 467,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu devasa üretim, Çin’in toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,8’ini karşılıyor. Ancak ülkenin mevcut nükleer kapasitesinin neredeyse tamamı geleneksel, sabit ve büyük ölçekli santrallerden oluşuyor.
Geliştirilen mobil reaktör projesi ise enerjiyi doğrudan tüketim noktasına taşıyarak sektöre tamamen farklı bir soluk getiriyor. Henüz test ve Ar-Ge aşamasında olan taşınabilir nükleer sistemin ticari olarak pazara sunulacağı net tarih ise henüz paylaşılmadı. Projenin seri üretime geçmesi halinde, küresel veri merkezlerinden uzak yerleşim birimlerine kadar birçok alanda enerji tüketim alışkanlıklarının kökten değişmesi bekleniyor.