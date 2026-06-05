Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak

Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak

Apartman ve sitelerde sıklıkla tercih edilen balkon ve teras kapatma işlemlerinin mimari projede bulunmayan uygulamalar için komşuların şikayeti üzerine izinsiz sayılarak yıkılabilecek.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 1

Yargıtay, apartman ve sitelerde sıklıkla tercih edilen balkon ve teras kapatma işlemleriyle ilgili ezber bozan, emsal niteliğinde bir değerlendirmeye imza attı. Sözcü'de yer alan habere göre; yeni hukuki yaklaşıma göre, bu tür yapısal değişiklikler artık ev sahibinin "kişisel tasarrufu" olarak görülmüyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 2

Onaylı mimari projede bulunmayan uygulamalar için komşuların şikayeti üzerine hukuki süreç başlatılabilecek.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 3

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında binanın dış cephesine yapılan her türlü müdahale, ana yapının ortak görünümünü etkilediği için sıkı kurallara bağlanıyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 4

Yargıtay kararlarına göre, balkon veya terasını kapatmak isteyen bir mülk sahibinin, binadaki kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı onayını alması zorunlu tutuluyor. Gerekli izin alınmadan yapılan işlemler doğrudan projeye aykırılık taşıyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 5

Alınan emsal kararlar yalnızca tuğla, beton veya PVC gibi kalıcı eklemeleri kapsamıyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 6

Son yıllarda estetik ve pratik olduğu gerekçesiyle hemen her binada gördüğümüz "cam balkon" uygulamaları da binanın dış cephe bütünlüğünü değiştirdiği gerekçesiyle aynı yasal prosedüre tabi.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 7

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin içtihatlarına göre, izinsiz yapılan cam balkonlar da şikayet konusu olabiliyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 8

Tapu kayıtlarında ve resmi mimari projede yer almayan kapalı alanlar, evin fiili metrekaresi ile resmi metrekaresi arasında uyuşmazlık yaratıyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 9

Bu tutarsızlık, taşınmazın satışı veya kiralanması aşamasında taraflar arasında ciddi mali ve hukuki krizlere zemin hazırlayarak ev sahiplerini zor durumda bırakabiliyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 10

Uzmanlar, ev sahiplerini herhangi bir tadilata başlamadan önce tapu kayıtlarını, mimari projeyi ve apartman/site yönetim kararlarını dikkatle incelemeleri konusunda uyarıyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 11

Gerekli yasal zemin hazırlanmadan kaçak yapı statüsünde kapatılan balkon ve teraslar için; komşu şikayeti veya belediye denetimi sonucunda mahkemelerce "eski hale getirme" kararı verilebiliyor.

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Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak - Resim: 12

Bu durum, daire sahibinin yaptığı tüm masrafın boşa gitmesi ve alanı kendi bütçesiyle yeniden eski (açık) haline döndürmesi anlamına geliyor.

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Kaynak: Diğer
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