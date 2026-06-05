Yargıtay, apartman ve sitelerde sıklıkla tercih edilen balkon ve teras kapatma işlemleriyle ilgili ezber bozan, emsal niteliğinde bir değerlendirmeye imza attı. Sözcü'de yer alan habere göre; yeni hukuki yaklaşıma göre, bu tür yapısal değişiklikler artık ev sahibinin "kişisel tasarrufu" olarak görülmüyor.
Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak
Apartman ve sitelerde sıklıkla tercih edilen balkon ve teras kapatma işlemlerinin mimari projede bulunmayan uygulamalar için komşuların şikayeti üzerine izinsiz sayılarak yıkılabilecek.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Onaylı mimari projede bulunmayan uygulamalar için komşuların şikayeti üzerine hukuki süreç başlatılabilecek.
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında binanın dış cephesine yapılan her türlü müdahale, ana yapının ortak görünümünü etkilediği için sıkı kurallara bağlanıyor.
Yargıtay kararlarına göre, balkon veya terasını kapatmak isteyen bir mülk sahibinin, binadaki kat maliklerinin beşte dördünün (4/5) yazılı onayını alması zorunlu tutuluyor. Gerekli izin alınmadan yapılan işlemler doğrudan projeye aykırılık taşıyor.
Alınan emsal kararlar yalnızca tuğla, beton veya PVC gibi kalıcı eklemeleri kapsamıyor.
Son yıllarda estetik ve pratik olduğu gerekçesiyle hemen her binada gördüğümüz "cam balkon" uygulamaları da binanın dış cephe bütünlüğünü değiştirdiği gerekçesiyle aynı yasal prosedüre tabi.
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin içtihatlarına göre, izinsiz yapılan cam balkonlar da şikayet konusu olabiliyor.
Tapu kayıtlarında ve resmi mimari projede yer almayan kapalı alanlar, evin fiili metrekaresi ile resmi metrekaresi arasında uyuşmazlık yaratıyor.
Bu tutarsızlık, taşınmazın satışı veya kiralanması aşamasında taraflar arasında ciddi mali ve hukuki krizlere zemin hazırlayarak ev sahiplerini zor durumda bırakabiliyor.
Uzmanlar, ev sahiplerini herhangi bir tadilata başlamadan önce tapu kayıtlarını, mimari projeyi ve apartman/site yönetim kararlarını dikkatle incelemeleri konusunda uyarıyor.
Gerekli yasal zemin hazırlanmadan kaçak yapı statüsünde kapatılan balkon ve teraslar için; komşu şikayeti veya belediye denetimi sonucunda mahkemelerce "eski hale getirme" kararı verilebiliyor.
Bu durum, daire sahibinin yaptığı tüm masrafın boşa gitmesi ve alanı kendi bütçesiyle yeniden eski (açık) haline döndürmesi anlamına geliyor.