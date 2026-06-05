Yargıtay’dan emsal kapalı balkon ve teras kararı: Tapuda yoksa yıkılacak

Yargıtay, apartman ve sitelerde sıklıkla tercih edilen balkon ve teras kapatma işlemleriyle ilgili ezber bozan, emsal niteliğinde bir değerlendirmeye imza attı. Sözcü'de yer alan habere göre; yeni hukuki yaklaşıma göre, bu tür yapısal değişiklikler artık ev sahibinin "kişisel tasarrufu" olarak görülmüyor.