MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "statü" istemesine gelen tepkilerle devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti ve İmralı Heyeti görüştü. "Çerçeve yasa" konusunda harekete geçildi.

İmralı Heyeti ile DEM Parti’nin sürecin hızlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunması bekleniyor.

"Sürece özel bir toplantı değil, bayramlaşma ve sohbet" olarak yansıtılan bu görüşmede, heyetin İmralı’ya 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiği son ziyaret gündeme geldi ve bu ziyarette terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kök yasa" olarak nitelendirdiği başlıklar da konuşuldu.

KÖK YASA TASLAĞI

AK Partililer ile İmralı Heyeti’nin bu görüşmesi “bir taslak oluşturma çabası, taslak hazırlık çalışması” olarak nitelendirilirken, “kök yasa taslağının oluşması için ortaklaşma zemini arandığı; taslakta nelerin, nasıl yer alacağının çalışıldığı" belirtildi. Henüz bir netlik oluşmadığı ifade edilen taslağın hazırlanması amacıyla görüşmelerin devam edeceği, bu görüşmelerde ilerleme sağlandıkça ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda yol haritasının şekilleneceği belirtildi.

Abdullah Öcalan’ın “kök yasa” olarak tanımladığı, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları döneminde kamuoyuna "kod yasa", "çerçeve yasa", "barış yasası" vev "geçici yasa" gibi isimlendirmelerle yansıyan yasanın, "geçişi sağlayacak, köprü görevi görecek" nitelikte hazırlanması hedefleniyor.

ÖCALAN'A STATÜ

Burada PKK’ya özgü olarak "kendini fesheden, silah bırakan örgüt" tanımının yapılması, kendini feshetmiş örgüt üyelerinin, örgütle iltisaklı ve irtibatlı olanların hukuki durumunun tanımlanması, ayrıca Abdullah Öcalan’ın bu süreçte müzakereler yürütebilmesini sağlayacak "statü ve koşullarının yasal zemininin oluşturulması” ile Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler ve infazla ilgili düzenlemelere esas olacak hükümler yer alması öngörülüyor. Bu aşamada umut hakkına ilişkin bir düzenleme olmayacağı ifade ediliyor.

İmralı Heyeti’nin hem de DEM Parti’nin beklenen yasa için sürecin hızlanmasına yönelik adımlarda atılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da randevular istenmesi planlanıyor.