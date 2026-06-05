Habertürk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Murat Göktaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.
SGK uzmanı Murat Göktaş rolleri değiştirdi: Emekli ve memur maaş zammını açıkladı
SGK uzmanı Murat Göktaş, Temmuz ayında rollerin değişeceğini belirterek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memur emeklilerine göre daha yüksek zam alacağını öngördü. Göktaş, 6 aylık enflasyon beklentilerine göre en düşük emekli maaşının 23 bin TL'ye gelebileceğini söyledi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Göktaş, 6 aylık enflasyon beklentileri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu dönem memur emeklilerine göre daha yüksek oranda zam alacağını, en düşük emekli maaşının ise 23 bin TL seviyelerine çıkabileceğini öngördü.
Tatil nedeniyle açıklanması ayın 5'ine ertelenen Mayıs ayı enflasyon verileri bugün belli oluyor. Temmuz ayında maaşlara yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı senaryoları netleşmeye başladı.
Habertürk ekranlarında süreci değerlendiren SGK Uzmanı Murat Göktaş, yaz aylarının gelmesi ve jeopolitik gerilimlerin durağanlaşmasıyla enflasyon ateşinin bir miktar düşeceğini belirtti.
İlk 4 aylık enflasyonun %14,64 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Göktaş, beklentilerin hafif üzerinde gelen %4,18'lik Nisan enflasyonunun ardından Mayıs ayında %1,5 ile %1,6 bandında bir artış beklediğini ifade etti.
Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin (%18,60), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine (%12,10) kıyasla daha yüksek zam aldığını hatırlatan Göktaş, Temmuz ayında bu tablonun tersine döneceğine dikkat çekti.
Memur maaş zamlarının toplu sözleşme ve enflasyon farkı formülüyle hesaplandığını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Mayıs ayı enflasyonu %1,5 civarında gelirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 5 ayda %15,5 - %16 bandında bir zammı garantilemiş olacak. Memur ve memur emeklileri ise %12 civarında kalacak. Haziran ayında da yaz etkisiyle sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün süreceğini, aylık enflasyonun %1,5 veya bir miktar altında geleceğini öngörüyoruz. Bu durumda 6 aylık enflasyon %18 ile %18,5 bandında gerçekleşecektir."
Bu senaryoya göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %18-18,5 oranında zam alması beklenirken, memur ve memur emeklilerinin zam oranının %14,5 seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.
Göktaş, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen son dönemde gelenek haline gelen "en düşük emekli maaşının enflasyon oranında artırılması" uygulamasına da değindi. Hükümetin bu yönde bir yasal düzenleme yapması halinde masadaki yeni maaş tablosunu şu sözlerle özetledi:
Mevcut En Düşük Emekli Maaşı: 20.000 TL
Temmuz Ayı Beklentisi: 22.750 TL – 23.000 TL
Yıl Sonu (Ocak) Tahmini: 25.000 TL
Ayrıca %18,5'lik olası 6 aylık enflasyon senaryosunun mevcut kök maaşlara yansıması durumunda;
20.000 TL olan aylıkların 23.700 TL'ye,
25.000 TL olan aylıkların 29.625 TL'ye,
30.000 TL olan aylıkların ise 35.550 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.