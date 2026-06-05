SGK uzmanı Murat Göktaş rolleri değiştirdi: Emekli ve memur maaş zammını açıkladı

"Eğer Mayıs ayı enflasyonu %1,5 civarında gelirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 5 ayda %15,5 - %16 bandında bir zammı garantilemiş olacak. Memur ve memur emeklileri ise %12 civarında kalacak. Haziran ayında da yaz etkisiyle sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün süreceğini, aylık enflasyonun %1,5 veya bir miktar altında geleceğini öngörüyoruz. Bu durumda 6 aylık enflasyon %18 ile %18,5 bandında gerçekleşecektir."