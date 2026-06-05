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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı yeni sezon hububat ve buğday alım fiyatları, tarım sektöründe büyük bir yankı uyandırdı. Artan maliyetler karşısında açıklanan rakamları yetersiz bulan çiftçilerin tepkisi, Başkent'in öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Tarımdan Haberde Saadettin İnan'ın aktardığı bilgilere göre; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticinin yaşadığı mağduriyeti çözüme kavuşturmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile kritik bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

ÇİFTÇİNİN İSYANI MECLİS'TEN BAKANLIĞA ULAŞTI

Hasat döneminin başlamasıyla netleşen taban fiyatlar, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen üreticide büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Anadolu'nun dört bir yanındaki çiftçiler, ekonomik darboğazı ve açıklanan fiyatlara dair tepkilerini doğrudan kendi bölge milletvekillerine raporladı. Sahadan topladıkları verileri ve üreticinin isyanını bir dosya haline getiren milletvekilleri, çözüm arayışıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısını çaldı.

Görüşmelerde, açıklanan rakamların üretici lehine revize edilmesi veya çiftçiyi rahatlatacak ek destek paketlerinin ivedilikle devreye alınması talepleri Bakan Yumaklı'ya iletildi.

YUMAKLI İLE ŞİMŞEK ARASINDA KRİTİK "HUBUBAT" ZİRVESİ

Kulislerden sızan bilgilere göre; sahadan gelen karamsar tablo ve milletvekillerinin yoğun girişimleri karşısında Bakan İbrahim Yumaklı harekete geçme kararı aldı. Yumaklı'nın kendisini ziyaret eden vekillere, "Üreticimizin durumunu ve sahadaki mevcut memnuniyetsizliği bizzat Sayın Mehmet Şimşek'e aktaracağım" dediği ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen bu kritik görüşmede masadaki ana başlıklar şunlar olacak:

Tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması ve çiftçinin tarlada kalabilmesi için taleplerinin karşılanması gerekliliği.

Bakan Mehmet Şimşek'in yürüttüğü enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası programı kapsamında, tarımsal desteklemelerin nasıl finanse edileceği.

Gözler şimdi Ankara'da yapılacak bu önemli zirveye ve TMO'nun alım fiyatlarında üreticiyi sevindirecek yeni bir adımın atılıp atılmayacağına çevrilmiş durumda.