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Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarındaki yüksek hacimli para trafiğinin ayrıntılarını MASAK raporunda ortaya çıktı.

"YÜZDE 178" AYRINTISI"

ODATV'nin haberine göre dosyada Kütahyalı'nın para gönderimlerini inceleyen MASAK uzmanlarının da açıklamaları dikkat çekti. Buna göre ROK, hesabına gelen paraları aklarken katmanlama sistemini uyguladı. Dosyada para hareketlerini inceleyen uzmanların "iki ara adım sonrası 4 kişiye gelen 50 binin yüzde 178'i" ve benzeri not düştükleri görüldü.

KATMANLAMA NEDİR?

Kara para aklamada en sık kullanılan yöntemlerden biri katmanlamadır. Para, asıl kaynağından çıktıktan sonra doğrudan hedefe gitmez araya "ara adımlar" (başka kişilerin hesapları veya paravan şirketler) sokulur.