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4 Haziran 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

KILIÇDAROĞLU YALNIZ KALDI: ALTILI MASA LİDERLERİ DÖNÜŞÜNE NEDEN DESTEK VERMEDİ?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı ve Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gündemdeki yerini koruyor. 2023 genel seçimlerinde "Altılı Masa" çatısında toplanan parti liderleri de Kılıçdaroğlu'na destek vermedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'KILIÇDAROĞLU'NU ARADI' İDDİALARINA YANIT: SÖZ KONUSU İDDİALAR TARAFIMIZA SORULMUŞ OLSAYDI...

Nefes gazetesi yazarı Can Ataklı'nın bugünkü köşesinde öne sürdüğü Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitinginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Ben bu konuda bir tarafta değilim" dediğini öne sürdü. Mansur Yavaş'tan iddiaya yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TİMUR SOYKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Timur Soykan hakkında yaptığı bir haber nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öne sürüldü. Soykan, "Haberin doğruluğundan şüphem yok" dedi.

BAHÇELİ'YE ZİYARETİN PERDE ARKASI: HANGİ BİLGİLERİ AKTARDILAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin detaylarına YENİÇAĞ ulaştı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLMEDİ

Haber Türk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmedi

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI REDDEDİLDİ

CHP’nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davayı, davacıların feragat etmiş olmaları nedeniyle reddedildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: AKP MUTLAK YOKSULLUKTUR

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türk Milleti Toplantısı'nda kamuoyuna açıklamalarda bulundu. 'AKP mutlak yoksulluktur' ifadelerini kullanan Özdağ'dan "İktidar yarın YSK'nın mazbata vermediği insanları başkan görmek isteyebilir. Biz mazbatası olanları genel başkan kabul ediyoruz." çıkışı da geldi.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

FATİH ERGİN: CHP’DEKİ DEVLET KUŞU

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı ile kemale eren Bülent Kuşoğlu, hepimizi rahatlatan(!) bir açıklama yaptı. ..

DÜNYA – YENİÇAĞ

ABD’Lİ BAKANDAN TÜRKİYE’YE ŞOK SÖZLER: BİZDEN F-35 ALAMAZ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen komisyon oturumunda Türkiye hakkında konuştu. Rubio, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerini hatırlatarak mevcut düzenlemeler ışığında Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alamayacağını söyledi.

MOSSAD’IN YENİ BAŞKANI KİM? TEŞKİLAT BİLE SOĞUK BAKIYOR

İsrail’de Mossad’ın başına Başbakan Netanyahu’nun askeri kanattaki sağ kolu Roman Gofman geldi. Aylardır tartışma konusu olan atama istihbarat teşkilatında da memnuniyetsizliği ile karşılaştı. Netanyahu’nun en yakınlarından biri olan Gofman’ın İran’a karşı faaliyetleri sürdüreceği öğrenildi.

"UFO’LAR DÜNYAYA SIZMIŞ İBLİSLER" DEDİ 19 YILLIK KOLTUĞUNDAN OLDU

ABD’nin başkenti Washington’da Katolik Kilisesi, “UFO’lar dünyaya sızmış iblislerdir” açıklamasında bulunan baş şeytan çıkarıcının görevine son verdi.

ALMANYA’DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ OLDU, HEDEFTE BAŞBAKAN VE HÜKÜMET VAR

Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçi üyeliğe seçilememesi büyük hayal kırıklığına neden oldu. Alman basınında çıkan haberlerde bunun ülke tarihinde ilk kez olduğunun altı çizilirken Başbakan Merz ve hükümet hedef tahtasında yer aldı.

TRUMP'TAN SÜRPRİZ MÜCTEBA HAMANEY MESAJI... AÇIK KAPI BIRAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğinin sinyalini verdi. Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını savunurken diplomatik temaslara açık kapı bıraktı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

MEHMET ŞİMŞEK'İN 'RASYONEL ZEMİN'İ : SON İKİ GÜNDE 6 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ

Ekonomi yönetiminin tepe ismi Mehmet Şimşek'le birlikte hayatımıza giren o sihirli "rasyonel zemin" kelimesi, nedense aylar geçmesine rağmen sadece dar gelirlinin, emeklinin ve esnafın sırtında ağır bir yüke dönüştü. Son iki günde 6 dev firma daha konkordato ilan etti.

SÜREKLİ BANKA KARTI KULLANANLAR DİKKAT: UZMAN İSİM UYARARAK KREDİ KARTLARINI İŞARET ETTİ

Ünlü girişimci ve Contrarian Thinking'in kurucusu Codie Sanchez, yurttaşlara ‘banka kartı kullanmamalısınız’ diyerek uyarılarda bulundu.

OECD RESMEN AÇIKLADI: TÜRKİYE ENFLASYONDA DÜNYAYI 7'YE KATLADI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), nisan ayına ilişkin resmi enflasyon raporunu yayımladı. Küresel ölçekte enerji fiyatlarının fırlamasıyla OECD ortalaması yüzde 4,4 seviyesine çıkarken, Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 32,4’e fırlayarak dünya ortalamasını tam 7’ye katladı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ MAYISTA ZİRVEDE: 3,3 MİLYAR DOLARLA EN FAZLA İHRACAT YAPAN SEKTÖR OLDU

Türkiye’de otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,3 milyar dolarlık ihracatla en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

SGK UZMANI DİLEK ETE'DEN DİKKAT ÇEKEN EMEKLİ MAAŞINDA BANKA PROMOSYON UYARISI

Banka promosyonlarının 32 bin TL sınırına demirlemesinin ardından gözler SGK Uzmanı Dilek Ete’ye çevrildi. Ete, Temmuz zammı öncesi bankaların kurduğu gizli barajı deşifre ederek emeklinin hakkını koruyacak o gizli hamleyi ilk kez anlattı: 'Beklemeyin, şimdiden gardınızı alın!'

SIFIR ARAÇ ALIP ÖLÜMDEN DÖNDÜ: OTOMOTİV DEVİNE AÇILAN DAVADA EMSAL KARAR; ÖDENECEK TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Sıfır araç alıp yaptığı kazada hava yastıklarının açılmaması sonucu ölümden dönen sürücü, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ödenecek tazminat dudak uçuklattı.

SPOR - YENİÇAĞ

SADETTİN SARAN'A HAPİS KARARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'yasadışı bahise teşvik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AZİZ YILDIRIM'DAN HAKAN SAFİ'YE MİSİLLEME: MİLLİ YILDIZA RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'de seçim yarışı transfer gündemine taşındı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin girişimlerine misilleme olarak milli yıldız için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

🖤 Marjane Satrapi’nin hayatını kaybettiği haberi, edebiyat ve sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Özellikle otobiyografik çizgi romanı ve aynı adlı filmiyle tanınan Satrapi, eserleriyle milyonlarca okura ulaşmıştı. Vefat haberinin ardından sanatçının hayranları ve meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

🐱 Bir veteriner kliniğinde sahiplendirilmeyi bekleyen yavru sarman kedi, sevimli tavırlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yuva ilanı için çekilen görüntülerde kameraya adeta poz veren minik kedi, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, “Bu bakışlara kim dayanabilir?” yorumları yaparken, yavru sarman için çok sayıda sahiplenme talebi geldi.