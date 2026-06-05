Özgür Özel ve destekçileri, mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığa geri döndürülen Kemal Kılıçdaroğlu'nun acil kurultaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalarda ise Kurultay'a gitmeyi kendilerinin de istedikleri ancak tedbir kararından dolayı bunun hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor. YENİÇAĞ kamuoyunu ikiye bölen kurultay tartışmasını hukukçulara sordu ancak hukukçular da CHP'nin kurultaya gidip gidememesi konusunda ikiye ayrılmış durumda.

YENİÇAĞ'ın sorularını Gelecek Partili hukukçu Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partili Av. İdris Şahin ve CHP Genel Merkez avukatı Av. Celal Çelik yanıtladı.

AYHAN SEFER ÜSTÜN: CHP'NİN SEÇİMLERE GİREMEME RİSKİ VAR

Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Hukukçu Ayhan Sefer Üstün siyasi partiler kanununa göre CHP'nin 26 Temmuz 2026'ya kadar Kurultay'a gitmek zorunda olduğunu, aksi takdirde seçimlere katılamama riski olduğunu belirtti.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 14 ve 36. maddeleri uyarınca siyasi partiler kongrelerini en geç 3 yılda bir yapmak zorundadır. 2 kez üst üste kongre yapmayan siyasi partiler seçimlere katılamazlar. Mutlak butlan kararı ile 2023 kongresi iptal edildiği için CHP en son kurultayını 26 Temmuz 2020 yılında yapmıştır. 2 kez üst üste baremine takılacağı son tarih 26 Temmuz 2026'dır. Bu tarihe kadar kongre yapılmazsa CHP'nin seçimlere katılamama riski vardır.

"TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİL"

Tedbir kararı olduğu için kurultaya gidemeyiz söylemi, mahkeme kararı ve gerçekliklerle uyuşmayan bir değerlendirmedir. Mahkeme, kararında tedbir maddesini ayrı bir yerde değerlendiriyor. Tedbir sadece o zamanki genel başkan ve kurulların tekrar göreve gelmesiyle ilgili.

Tedbir kararı görev kısıtlaması, yetki kısıtlaması yapmıyor. Bu sebeple butlan ile gelen yönetimin partiyi istediği zaman kurultaya götürme yetkisi vardır.

İDRİS ŞAHİN: CHP KURULTAYA GİDEMEZ

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin ise Üstün'ün söylediklerinin tam aksine tedbir kararının kurultaya engel teşkil ettiğini ve CHP'nin karar kesinleşmeden hiçbir şekilde kurultaya gidemeyeceğini şu sözlerle söyledi:

CHP'nin seçimlere girememe gibi bir durum, bir tehlike söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu'nda "En az 2 en çok 3 yılda bir kongre" şartı, fiili yetersizlik nedeniyle kurultaylarını yapamayan partileri kapsar.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İSTEDİĞİ ZAMAN KURULTAYA GİDEBİLİR Mİ?

Şuan görevdeki yönetim tedbir kararıyla gelmiştir. Tedbir kararı olduğu mühletçe, yani Yargıtay kararı kesinleştirene kadar kurultaya hiçbir şekilde gidilemez. İster genel başkan söylesin, ister PM karar alsın, ister delege imza toplasın hiçbir şekilde kurultaya gidilemez. Tedbir döneminde hiçbir şekilde buna imkan yoktur.

YENİ PARTİ İLE SEÇİMLERE GİRİLEBİLİR Mİ?

Eğer yeni bir parti kurulacaksa, kurulduğu günden itibaren 41 ilde örgütlenmiş ve 1. Olağan Kongresini seçimlerden 6 ay önce tamamlamış olması gerekmektedir. eğer bu şartlar sağlanırsa seçimlere girebilirler. Bunun önünde bir engel yoktur. Ayrıca, YSK'nın verilerine göre halihazırda 41 siyasi parti seçimlere girmeye hak kazanmışlardır. Bu partilerden biriyle de seçimlere katılabilmeleri mümkündür.

CELAL ÇELİK: KURULTAY YAPILAMAZ

CHP Genel Merkez avukatı Av. Celal Çelik de tedbir kararından dolayı delegelerin yok hükmünde olduğunu ve karar kesinleşene kadar kurultaya gidilemeyeceğini açıkladı.

Celal Çelik'in açıklamaları ise şöyle: