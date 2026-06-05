Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken camiada hareketlilik arttı. 7 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış gündemde yer alıyor.
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli kulüpte gözler 7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Her iki aday da seçim öncesi açıklamalarını sürdürürken, Aziz Yıldırım AA Spor Masası programına konuk olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
"KULÜBE ZARAR VERİYOR"
"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi."
"GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ"
"Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz."
"CAMİANIN BUNU GÖRMESİ LAZIM"
"Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur! O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım."
"KULÜP, BİZİ SEÇERSE BÜYÜK ŞANS YAKALAR"
"Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor."
"BİR YILDA TOPARLAYACAĞIM"
"Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için aday oldum. İnsanlar üzgünler. Fenerbahçe'nin tarihinde 12 yıllık başarısızlık yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor. Ben bir yıl istiyorum, bir yılda bunu toparlayacağım. Ben iyi Fenerbahçeliyim, yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. O yüzden bize şans versinler."
MERİH DEMİRAL SÖZLERİ
"Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı! Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."
"İYİ OYUNCULAR LAZIM"
"Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var ve iyi oyuncular lazım. Santrfor yok, santrfor iyi bir çocuk ama benim tenkit ettiğim bonservisi. Çocuğu ateşe attınız. Santrfor bu dediniz ve her şeyi o yapacak dediniz. Şu anda ihtiyaç santrfor. 2 santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz, belki hiç açıklamayacağız."
"20-25 HAZİRAN ARASI ÇOK OYUNCU TRANSFER ETMİŞ OLACAĞIZ"
"Gerçeklerle hayalleri ayıralım. Gerçekler nedir, Fenerbahçe'yi kaliteli hale getireceğiz. Şu anda iyiler ama eksik bölgeleri var. Buralara takviye yapacağız. 2 santrfor alacağız. Diğerleri için de çalışılıyor. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak değerlendireceğiz. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız."