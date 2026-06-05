SGK uzmanı Özgür Erdursun temmuz emekli ve memur maaş zam rakamını verdi

Zam oranlarının kesinleşmesi için sadece Haziran ayı verisinin beklendiğini belirten uzman isim, "Mayıs ayında %1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, %1.3 ile %1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun %18.1 ile %18.3 arasında, yani %18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz. " dedi.