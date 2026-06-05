Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı son yayında açıklanan 5 aylık enflasyon verilerini değerlendirerek Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranlarını hesapladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun temmuz emekli ve memur maaş zam rakamını verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, YouTube canlı yayınında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisini hesaplayarak temmuz emekli ve memurun maaş zam oranını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 rakamını veren Erdursun, memurlar için yüzde 14 rakamını verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Altı aylık net zam beklentilerini ve kök maaş öngörülerini paylaşan Erdursun, mevcut zam sistemiyle emeklilerin alım gücünün korunmasının imkansız olduğunu vurguladı.
TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlatan Erdursun, mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini ifade etti.
Zam oranlarının kesinleşmesi için sadece Haziran ayı verisinin beklendiğini belirten uzman isim, "Mayıs ayında %1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, %1.3 ile %1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun %18.1 ile %18.3 arasında, yani %18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz. " dedi.
Beklenen yüzde 18'lik oran üzerinden maaş hesaplamalarını da paylaşan Erdursun, şu öngörülerde bulundu:
"Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkması bekleniyor."
Erdursun, en düşük emekli maaşı konusunda kritik bir uyarıda da bulunarak, "En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder" ifadelerini kullandı.
Açıklanan veriler arasındaki farklılıklara da dikkat çeken Erdursun, "5 aylık enflasyonun TÜİK tarafından %16.60, ENAG tarafından %23.57, İTO tarafından ise %17.77 olarak açıklandığını hatırlattı. Maaş artışlarının, kurumlar arasında en düşük veriyi sunan TÜİK'in oranlarına göre yapılmasını eleştirdi.
Emekli maaşlarındaki artış sisteminin yapısal bir sorunu olduğuna dikkat çeken Erdursun, değerlendirmesini şu sözlerle noktaladı:
"Ocak'tan Mayıs'a kadar geçen 5 aylık sürede yaşadığınız enflasyon zararını, Temmuz ayında maaşınıza yansıyacak farkla geriye dönük olarak telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz geçmişin farkını alırken; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında oluşacak yeni enflasyonla maaşınız anında erimeye devam edecek. Bu sistemle emekli aylıklarının alım gücünü ve değerini koruması kesinlikle mümkün değil."
Temmuz ayında açıklanacak olan haziran enflasyonu ile emekli maaş zammı netleşecek.