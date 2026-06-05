"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suç iddialarıyla 75 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri Arı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Savcı mütalaasına savunmaların ardından ara karar kuran hakim; İsmail Arı'nın dosya konusu haberinde geçen vakıfların "vergiden muaflık" durumu hakkında İçişleri Bakanlığı'na sorulmasına, iddianamede geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu imam hatip lisesine ilişkin haberin konusu işlemlerin İstanbul Kültür Tabiat Varlıkları Kurumu'ndan örneklerinin istedi.
İSMAİL ARI TAHLİYE EDİLDİ
Hakim, gelinen aşamada İsmail Arı'nın delil karartma imkanının olmaması, sabit ikametgah adresinin olması nedeniyle tutukluluk koşullarının kalktığından, İsmail Arı'nın tahliyesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart’ta gözaltına alındı, 22 Mart’ta Ankara’ya getirildi.
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan BirGün muhabiri İsmail Arı 22 Mart’ta tutuklandı.