TÜİK nisan ayında enflasyonu yüzde 4,18 olarak belirleken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 olarak duyurmuştu.

2026 yılının mayıs enflasyonunu belli oldu. TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak yıllık enflasyonu ise 32,61 olarak açıkladı.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 34,86 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artış, ulaştırmada yüzde 34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan kaydetti.

EN FAZLA AYLIK ARTIŞ YAKITLARDA OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48 azalış, ulaştırmada yüzde 2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

ENAG ENFLASYONU DA BELLİ OLDU

ENAG mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,16 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 şeklinde paylaştı.

ÖNCÜ VERİ GELMİŞTİ

Enflasyon verilerinin öncüsü olarak görülen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; İstanbul’da perakende fiyatlar aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,77 olmuştu.