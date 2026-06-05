Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi

"Bu 5 puanlık farkı kapatmak için memur emeklisine bir refah payı verilerek oranların eşitlenmesi sağlanabilir. Ya da hükûmet, her iki grubun zammını da yüzde 20 olarak açıklayabilir. Seçim öncesi 'SSK ve Bağ-Kur'u da memur emeklisini de yüzde 20'ye tamamlıyoruz' şeklinde ara bir rakam verilebilir."