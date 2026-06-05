Yeniçağ Gazetesi
05 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi

Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi

SGK uzmanı Dilek Ete 'eşitleme formülü' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilek Ete, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yüzde 20 eşitleme formülünü verdi. Ete, bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin TL'ye gelebileceğini belirtti.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında emekli maaşlarına yapılacak olası zam oranlarını ve kulislerde konuşulan erken seçim senaryolarını değerlendirdi.

1 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 2

TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı garantiledi.

2 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 3

Memur emeklilerin alacağı maaş farkı ise merak ediliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri farklı şekilde zam alacak. Memur emeklileri 12,40 zam oranını hak etti

3 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 4

Olası enflasyon rakamları üzerinden yeni maaş tablosunu çizen SGK uzmanı Dilek Ete, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.40 olarak açıklaması durumunda ortaya çıkacak zam oranlarını paylaştı:

4 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 5

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 18.23 zam alacak.

Memur Emeklileri: Zam oranı yüzde 13.51'de kalacak.

5 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 6

Mevcut hesaplamalara göre en düşük aylığın yaklaşık 23 bin 646 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

6 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 7

Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında oluşan yaklaşık 5 puanlık zammı farkına dikkat çeken Ete, oransal artışların artık çok bir ehemmiyetinin kalmadığını vurguladı. Ete, olası bir düzenlemeye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

7 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 8

"Bu 5 puanlık farkı kapatmak için memur emeklisine bir refah payı verilerek oranların eşitlenmesi sağlanabilir. Ya da hükûmet, her iki grubun zammını da yüzde 20 olarak açıklayabilir. Seçim öncesi 'SSK ve Bağ-Kur'u da memur emeklisini de yüzde 20'ye tamamlıyoruz' şeklinde ara bir rakam verilebilir."

8 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 9

Açıklamalarının en dikkat çekici bölümünü Ocak ayına ayıran SGK uzmanı, siyasi arenadaki gelişmelere dair öngörülerini de paylaştı. Asıl büyük artışın kış aylarında yapılacağını savunan Ete, değerlendirmesini şöyle noktaladı:

9 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 10

"Benim beklentim, Ocak ayında bir seçim açıklamasının yapılacağı yönünde.Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Ocak ayındaki artışlar hem asgari ücretli hem de emekliler için çok daha farklı olacaktır.Gerçek anlamda köklü çözümü getirecek."

10 11
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi - Resim: 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro