Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında emekli maaşlarına yapılacak olası zam oranlarını ve kulislerde konuşulan erken seçim senaryolarını değerlendirdi.
Emekli ve memur maaşına ek zam açıklaması: SKG uzmanı Dilek Ete ‘eşitleme’ dedi
SGK uzmanı Dilek Ete 'eşitleme formülü' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilek Ete, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için yüzde 20 eşitleme formülünü verdi. Ete, bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin TL'ye gelebileceğini belirtti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı garantiledi.
Memur emeklilerin alacağı maaş farkı ise merak ediliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri farklı şekilde zam alacak. Memur emeklileri 12,40 zam oranını hak etti
Olası enflasyon rakamları üzerinden yeni maaş tablosunu çizen SGK uzmanı Dilek Ete, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.40 olarak açıklaması durumunda ortaya çıkacak zam oranlarını paylaştı:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 18.23 zam alacak.
Memur Emeklileri: Zam oranı yüzde 13.51'de kalacak.
Mevcut hesaplamalara göre en düşük aylığın yaklaşık 23 bin 646 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.
Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında oluşan yaklaşık 5 puanlık zammı farkına dikkat çeken Ete, oransal artışların artık çok bir ehemmiyetinin kalmadığını vurguladı. Ete, olası bir düzenlemeye işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Bu 5 puanlık farkı kapatmak için memur emeklisine bir refah payı verilerek oranların eşitlenmesi sağlanabilir. Ya da hükûmet, her iki grubun zammını da yüzde 20 olarak açıklayabilir. Seçim öncesi 'SSK ve Bağ-Kur'u da memur emeklisini de yüzde 20'ye tamamlıyoruz' şeklinde ara bir rakam verilebilir."
Açıklamalarının en dikkat çekici bölümünü Ocak ayına ayıran SGK uzmanı, siyasi arenadaki gelişmelere dair öngörülerini de paylaştı. Asıl büyük artışın kış aylarında yapılacağını savunan Ete, değerlendirmesini şöyle noktaladı:
"Benim beklentim, Ocak ayında bir seçim açıklamasının yapılacağı yönünde.Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Ocak ayındaki artışlar hem asgari ücretli hem de emekliler için çok daha farklı olacaktır.Gerçek anlamda köklü çözümü getirecek."