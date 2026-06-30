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YENİÇAĞ - 30 Haziran 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CHP'DE 26 İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI, 7 İL BAŞKANININ İHRACI İSTENDİ

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Karar kapsamında çok sayıda il örgütü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

DEVLET BAHÇELİ: ASKERİ HASTANELER AÇILMALIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değinerek, "Ankara'yı hesaba katmadan ittifak olmaz." dedi. Türkiye'nin NATO'da temel kaldıraç olduğunu ifade eden Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL: ERDOĞAN'IN 30 YILLIK YOLCULUĞUNU SONLANDIRACAĞIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin haftalık grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin güncel meseleleri ve ekonomi konularında mesajlar veren Özel, "Parti içerisindeki işgal bitmezse bu milleti çaresiz bırakmayız" dedi.

SKANDAL REKTÖRDEN YENİ SKANDAL: AKRABALARI DOLDURDU, İNANCIM GEREĞİ DEDİ

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Alkış'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi. Alkış, üniversiteyi "inancının gereği" akrabaları ile doldurduğunu itiraf ederken 17 Haziran tarihli öğretim üyesi İlanında kimleri atayacağını duyurduğu da ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLLERE MİLLİ TAKIM FIRÇASI: SEN ÖNCE KENDİ TAKIMINA BAK

Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya Sapanca'daki AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde söz alan Alpay Özalan ile Nebi Hatipoğlu’nun milli takımı eleştirdiği, Erdoğan’ın ise sert şekilde tepki gösterdiği öğrenildi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

ARSLAN BULUT YAZDI: “SIĞIR”LARA KAREKOD VEYA BARKOD TAKMAK

"Aşı kimliğinde karekod" uygulamasıyla, Türkiye, sığırlardan önce insanları, ürün statüsüne almıştı. Biz bu uygulamayı eleştirdiğimizde, medyada bir güruh, "Aşı karşıtları, herkese çip takılacağını iddia ediyor, bunlar komplo teorisidir" diyordu.

DÜNYA – YENİÇAĞ

TARİHİN İLK CEP TELEFONU GERİ DÖNDÜ, AMA BU KEZ AMACI ÇOK BAŞKA...

Nostaljik tasarımlı ürünleriyle bilinen Trozk firması, dünyanın ilk ticari cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X'ten esinlenen yeni powerbank modelini duyurdu. Trozk Cellular Power Bank adını taşıyan cihaz, şarj imkanının yanı sıra telsiz ve ses kayıt cihazı işlevlerini bir arada sunuyor.

İSRAİL MECLİSİ’NDEN KRİTİK KARAR: KIZILHAÇ YASAĞI REDDEDİLDİ

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere yönelik Kızılhaç ziyaretlerini yasaklamayı öngören yasa tasarısını reddetti. Oylama sonucu siyasi gerilimi artırırken, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile Şas Partisi arasında sert tartışma yaşandı.

KANADA’DAN NATO MESAJI: AVRUPA’DA ASKERİ VARLIK ZİRVEDE

Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa’daki sürekli askeri varlığının son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Açıklama, NATO Zirvesi öncesi dikkat çekti.

ALMANYA'DA KURAKLIK ALARMI: GEMİ KARAYA OTURDU

Almanya’da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, Ren Nehri’nde su seviyesini kritik düzeyde düşürdü. Köln’de seyir halindeki bir yolcu gemisi sığlıkta karaya otururken, olayın nehir taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkileri yeniden gündeme geldi.

DOHA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK MESAJ: İRAN ABD'YE ŞARTLI YEŞİL IŞIK YAKTI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'İN EŞİ 'ANKARA' İÇİN ÖZEL İZİN İSTEDİ

İspanya'da, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Sanchez'e eşlik etmek için mahkemeden özel izin istedi.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

YAPAY ZEKA VURDU: SİGARA PAZARI ALTÜST OLACAK

Dünya genelinde teknoloji, otomotiv ve finans sektörlerinin ardından tütün devi British American Tobacco da kitlesel işten çıkarma dalgasına katıldı. BAT, yapay zeka odaklı dönüşüm ve maliyet düşürme programı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 20 azaltacak yapılandırmaya gidiyor.

MEHMET ŞİMŞEK: İŞ GÜCÜNÜ ARTIRACAK POLİTİKALARA DEVAM EDİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak hedefiyle aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam ettiklerini açıkladı.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN: BİRÇOK ÜRETİCİ ÜRETİMDEN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALIYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelede zincir marketlerin fiyat oluşumunun yakından denetlenmesi gerektiğini belirterek, “Raf fiyatlarının nasıl oluştuğu dikkate alınmalı” dedi. Palandöken, piyasada rekabet yerine fiyat birlikteliği oluştuğunu savundu.

DENİZBANK'I SATIN ALAN ARAP DEVİ BİR BANKAYA DAHA TALİP

2019 yılında Denizbank’ı Rus Sberbank’tan satın alarak sektöre güçlü bir giriş yapan Dubai merkezli bankacılık devi Emirates NBD PJSC, Türkiye'deki bir bankanın operasyonlarını devralacak.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLÇELER AÇIKLANDI: ZİRVEDE REKOR GETİRİ

Küçük metrekareli konutlar, Türkiye’de yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Özellikle 1+1 ve 2+1 daireler, düşük maliyet ve yüksek kira getirisiyle öne çıkarken, bazı büyükşehirlerde yıllık kira getirileri yüzde 12’ye kadar yükseldi.

TCMB İLE HONG KONG PARA OTORİTESİ ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hong Kong Para Otoritesi arasında finansal teknolojiler alanında işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı.

SPOR - YENİÇAĞ

ERMAN TOROĞLU SORDU, TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ

Erman Toroğlu'na konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini açıklarken Fatih Terim, Cüneyt Çakır, MHK ve yabancı VAR konusunda da net mesajlar.

TFF'DEN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

TFF, Süper Lig'deki yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.