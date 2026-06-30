Sözcü Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'nun sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'ndaki başarısızlıktan hakemlere, Fatih Terim'den bahis soruşturmasına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu sordu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açtı ağzını, yumdu gözünü
Erman Toroğlu'na konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrası gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini açıklarken Fatih Terim, Cüneyt Çakır, MHK ve yabancı VAR konusunda da net mesajlarKaynak: Diğer
Dünya Kupası'nın Türkiye adına büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından Erman Toroğlu'nun yönelttiği sorulara cevap veren Hacıosmanoğlu, gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.
"Fatih Terim yanlış yaptı"
Fatih Terim'in yaptığı özel yayını değerlendiren Hacıosmanoğlu, deneyimli teknik adamı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimizde bunları yüzüne söyleyeceğim."
"Benim bagajım hep boştur"
Hakkındaki eleştirilere de cevap veren TFF Başkanı, "Bagajın dolu" iddialarını reddetti.
"Benim bagajım hep boştur. Bunu söyleyen herkesle tartışırım." diyen Hacıosmanoğlu, Trabzonspor döneminde menajer Metin Korkmaz üzerinden çok sayıda transfer yaptığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.
"Ben Metin Korkmaz'dan sadece bir futbolcu aldım. O da benim sürekli çalıştığım bir menajer değildir. Bahsedilen futbolcular benden önceki dönemde transfer edildi." dedi.
"Villaları söz verdiğim futbolculara vereceğim"
Milli takım oyuncularına vaat edilen villalarla ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"Orası SİT alanı değil. Tüm izinler alındı ve inşaat başlayacak. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim." ifadelerini kullandı.
FIFA'dan gelen 14 milyon dolarlık primin üzerine federasyon olarak 2 milyon dolar daha eklediklerini belirten Hacıosmanoğlu, bu ödülün milli takım kadrosuna çağrılan tüm futbolcular arasında eşit şekilde dağıtıldığını söyledi.
Taraftara yaptığı hareketi anlattı
Kendisine yönelik taraftar tepkisi sırasında yaptığı el kol hareketlerine de açıklık getiren Hacıosmanoğlu, olayın farklı yansıtıldığını söyledi.
"Ben onlara 'Bekleyin, geleceğim' dedim. Üstümü değiştirip yanlarına gittim ve konuştum. Ama bunlar yayınlanmadı." ifadelerini kullandı.
"Montella görevine devam edecek"
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamla yola devam edeceklerini açıkladı.
Dünya Kupası'nda gruptan çıkılamamasının büyük üzüntü yarattığını belirten TFF Başkanı, ilk maçın ABD yerine başka bir rakiple oynanması halinde farklı bir senaryo yaşanabileceğini düşündüğünü söyledi.
Orkun Kökçü ile Hakan Çalhanoğlu arasında yaşandığı iddia edilen krizle ilgili ise, "Montella ilk maçta ikisini birlikte oynattı. Orkun'un babasıyla ilgili söylenenlerden haberim yok." dedi.
"Cüneyt Çakır'ı kampa almam"
Hacıosmanoğlu, FIFA'nın yeni kurallarla ilgili eğitim vermesi için Cüneyt Çakır'ı milli takım kampına göndermek istediğini de açıkladı.
"Kim gelecek diye sordum. Cüneyt Çakır dediler. 'Sakın yollamayın, kesinlikle onu kampa almayız.' dedim." ifadelerini kullandı.
MHK devam edecek, yabancı VAR yok
Hakemlerle ilgili de net konuşan TFF Başkanı, Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.
"Kesinlikle yabancı VAR gelmeyecek. Hakemlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor, temizlik devam edecek." dedi.
Yayıncı kuruluşa eleştiri
Bazı tartışmalı pozisyonlarda yayıncı kuruluşun gerekli görüntüleri paylaşmadığını öne süren Hacıosmanoğlu, bunun kamuoyunda gereksiz tartışmalara neden olduğunu savundu.
"Bazen kale arkası görüntüsü olmasına rağmen farklı açıları veriyorlar. Seneye ihale var. Bunları yapamayacaklar." ifadelerini kullandı.
Bahis soruşturması açıklaması
Bahis soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, federasyona ulaşan resmi bir bilgi bulunmadığını söyledi.
"Devletin bize gönderdiği her şey kayıtlı. Bize gelen ne varsa gereğini yaptık." dedi.
Röportajın sonunda Erman Toroğlu'nun, kamuoyunda merak edilen "Sakın ha" ifadesini sorması üzerine Hacıosmanoğlu, konunun perde arkasını anlattığını ancak şimdilik yayımlanmamasını istediğini belirterek, "Zamanı gelince ben açıklayacağım." mesajını verdi.