Erman Toroğlu sordu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açtı ağzını, yumdu gözünü

"Benim bagajım hep boştur"

Hakkındaki eleştirilere de cevap veren TFF Başkanı, "Bagajın dolu" iddialarını reddetti.

"Benim bagajım hep boştur. Bunu söyleyen herkesle tartışırım." diyen Hacıosmanoğlu, Trabzonspor döneminde menajer Metin Korkmaz üzerinden çok sayıda transfer yaptığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Ben Metin Korkmaz'dan sadece bir futbolcu aldım. O da benim sürekli çalıştığım bir menajer değildir. Bahsedilen futbolcular benden önceki dönemde transfer edildi." dedi.