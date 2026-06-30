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Türk milli futbol takımın Dünya Kupası’na erken vedası sonrası teknik direktör Montella ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eleştirilerin odağında yer alırken, AK Parti’nin Sakarya’daki kampında da milli takım krizi çıktığı öğrenildi.

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonu Sakarya Sapanca'daki AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun milli takıma ve federasyona yönelik eleştirilerde bulundu.

Her iki milletvekilinin eleştirileri karşısında sert tepki gösteren Erdoğan’ın Hatipoğlu’na 3’üncü lige düşen Eskişehirspor’u işaret ederek, “Sen önce kendi takımına bak. Küme düştü” şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi. Erdoğan’ın Alpay Özalan’ın da sözüne keserek milli takıma yönelik eleştirilere izin vermediği belirtilirken her iki vekilin de bu yaklaşımın ardından morallerinin bozulduğu öğrenildi.

İMZASI TAKLİT EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ ARASINDAYDI

İYİ Parti’den seçilip AK Parti’ye geçen ve MKYK üyesi olan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatiopğlu’nun ismi geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaşanan sahte oy skandalında yer almıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşmasının oylaması sırasında, salonda bulunmayan AK Partili Milletvekilleri adına oy pusulası verilmesi tartışmalara neden olmuş, muhalefetin talebiyle yapılan kontrolde adına pusula verilen AK Partili milletvekillerinin Genel Kurul’da olmadığı görüldü. Adına oy pusulası verildiği halde Meclis’te olmayan Hatiopğlu, ABD’deki Türkiye-Paraguay maçından fotoğraf paylaşmıştı.