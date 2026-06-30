Tarihin ilk cep telefonu geri döndü, ama bu kez amacı çok başka...

Maksimum 165W güç çıkışına ulaşabilen cihaz, barındırdığı Power Delivery 3.1 desteği sayesinde dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir oyun konsolları ve tablet modelleri gibi yüksek güç ihtiyacı olan cihazları şarj etmeye olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet USB-C ve bir adet USB-A bağlantı noktası yer alıyor. USB-C portlarının her biri tek başına 100W'a kadar çıkış sağlayabilirken, USB-A portu ise 30W güç aktarımı gerçekleştiriyor.