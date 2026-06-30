Nostaljik teknoloji ürünleriyle adından söz ettiren Trozk firması, dünyanın ilk ticari cep telefonu unvanına sahip Motorola DynaTAC 8000X modelinden esinlenerek tasarladığı yeni powerbank cihazını duyurdu. Geçmişin izlerini taşıyan ürün, sadece retro tasarımıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda telsiz işlevi görebiliyor ve ses kayıt cihazı olarak da kullanılabiliyor.
Tarihin ilk cep telefonu geri döndü, ama bu kez amacı çok başka...
Nostaljik tasarımlı ürünleriyle bilinen Trozk firması, dünyanın ilk ticari cep telefonu Motorola DynaTAC 8000X'ten esinlenen yeni powerbank modelini duyurdu. Trozk Cellular Power Bank adını taşıyan cihaz, şarj imkanının yanı sıra telsiz ve ses kayıt cihazı işlevlerini bir arada sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 40 yıl önce piyasaya çıkan Motorola DynaTAC 8000X modelinin ikonik hatlarını günümüze taşıyan Trozk Cellular Power Bank, 20.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Geniş anten tasarımı, fiziksel tuş takımı ve klasik telefon yapısıyla öne çıkan bu ürün, bünyesinde modern şarj teknolojilerine yer veriyor.
Maksimum 165W güç çıkışına ulaşabilen cihaz, barındırdığı Power Delivery 3.1 desteği sayesinde dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir oyun konsolları ve tablet modelleri gibi yüksek güç ihtiyacı olan cihazları şarj etmeye olanak tanıyor.
Üzerinde iki adet USB-C ve bir adet USB-A bağlantı noktası yer alıyor. USB-C portlarının her biri tek başına 100W'a kadar çıkış sağlayabilirken, USB-A portu ise 30W güç aktarımı gerçekleştiriyor.
İki adet USB-C bağlantısı eş zamanlı olarak kullanıldığında toplam çıkış gücü 165W düzeyine ulaşırken, üç farklı cihaz aynı anda bağlandığında bu performans 108W seviyesine geriliyor.
Trozk Cellular Power Bank modelinin öne çıkan en belirgin özellikleri arasında dahili telsiz fonksiyonu bulunuyor. Cihazın ön tarafında konumlandırılan aydınlatmalı fiziksel tuşlar, hoparlör donanımı ve mikrofon yardımıyla kullanıcılar telsiz üzerinden iletişim kurabiliyor.
Fakat bu telsiz özelliğinin aktif bir biçimde kullanılabilmesi için elinizde iki adet aynı cihazın bulunması şart koşuluyor. Cihazın üst kısmında sökülebilen bir anten yer alırken, ön paneldeki LED ekran ise kalan batarya seviyesini takip etmeyi sağlıyor. Taşınabilir şarj cihazı tüm bunların yanında ses kayıt yeteneğini de yapısında barındırıyor.
Trozk Cellular Power Bank modelinin resmi satış fiyatı 149 dolar olarak duyurulurken, ürünün şu aşamada indirimli olarak 89 dolarlık fiyat etiketiyle piyasada yer aldığı belirtiliyor