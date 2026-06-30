23 yıllık tekstil markası iflas etti: Bölgede şaşkınlık yarattı

İflas Dairesi tarafından yapılan açıklamada, alacaklılar ve şirketle ticari ilişkisi bulunanlar için şu önemli uyarılara yer verildi:

Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde alacaklarını ve dayanak belgelerini İzmir İflas Müdürlüğü'ne kayıt ettirmeleri gerekiyor.