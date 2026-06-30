Dünya genelinde teknoloji, otomotiv, finans ve hızlı tüketim alanlarında gözlenen kitlesel istihdam daralması tütün sektörüne de yansıdı. Makroekonomik baskılar, tedarik zinciri düzenlemeleri ve yapay zeka odaklı operasyonel dönüşümler, küresel devleri kadrolarını küçültmeye yöneltiyor.
Yapay zeka vurdu: Sigara pazarı altüst olacak
Dünya genelinde teknoloji, otomotiv ve finans sektörlerinin ardından tütün devi British American Tobacco da kitlesel işten çıkarma dalgasına katıldı. BAT, yapay zeka odaklı dönüşüm ve maliyet düşürme programı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 20 azaltacak yapılandırmaya gidiyor.Kaynak: AA
Sektörün lider aktörlerinden British American Tobacco (BAT); operasyonları sadeleştirmek, yapay zeka entegrasyonunu sağlamak ve giderleri kısmak amacıyla dünya genelindeki iş gücünü yaklaşık yüzde 20 oranında azaltacağını duyurdu.
Şirket yönetiminden yapılan bilgilendirmeye göre, bu yeniden yapılanma planı doğrultusunda 5 bin 500 personelin işine tamamen son verilecek, 3 bin 500 pozisyon ise stratejik iş ortaklarına aktarılarak dış kaynak kullanımı (outsourcing) modeline geçirilecek. Toplamda 9 bin personeli bağlayan bu operasyonel kararların yıl sonuna dek neticelendirilmesi planlanıyor.
Alınan kararların önemli bir bölümünün çalışanlara iletildiği, yasal süreçlerin ise bulunulan ülkelerin mevzuatlarına göre sürdürüldüğü aktarıldı. Gerçekleştirilecek kesintilerin ABD operasyonlarına yansımayacağı, kararın ABD haricindeki tüm küresel kadroları kapsayacağı bildirildi.
Dünya genelinde yaklaşık 47 bin istihdamı bulunan tütün şirketi, bu tasarruf adımları sayesinde 2028 yılına kadar her yıl 600 milyon sterlin ek kazanç sağlamayı hedefliyor.
Tütün piyasası, geleneksel sigaralara yönelik talebin dünya çapında hızla azalması nedeniyle ciddi bir daralma döneminden geçiyor. Bu pazar trendi, BAT ve diğer üreticileri iş modellerini kökten değiştirerek "dumansız" alternatif ürünlere yatırım yapmaya zorluyor.
Gelişmeleri değerlendiren BAT Üst Yöneticisi (CEO) Tadeu Marroco, şu açıklamada bulundu: " Bu değişiklikler birçok çalışma arkadaşımızı doğrudan etkiliyor. Şirketimizi geleceğe hazırlarken bu geçiş sürecinde çalışanlarımıza her türlü desteği özen ve saygıyla sunmaya odaklanmış durumdayız."
Bu operasyonel kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından, BAT'ın Londra Borsası'ndaki hisseleri ilk seans işlemlerinde yüzde 1,3 seviyesinde değer kaybetti.