Yapay zeka vurdu: Sigara pazarı altüst olacak

Şirket yönetiminden yapılan bilgilendirmeye göre, bu yeniden yapılanma planı doğrultusunda 5 bin 500 personelin işine tamamen son verilecek, 3 bin 500 pozisyon ise stratejik iş ortaklarına aktarılarak dış kaynak kullanımı (outsourcing) modeline geçirilecek. Toplamda 9 bin personeli bağlayan bu operasyonel kararların yıl sonuna dek neticelendirilmesi planlanıyor.