Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri

Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri

Küçük metrekareli konutlar, Türkiye’de yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Özellikle 1+1 ve 2+1 daireler, düşük maliyet ve yüksek kira getirisiyle öne çıkarken, bazı büyükşehirlerde yıllık kira getirileri yüzde 12’ye kadar yükseldi.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 1

KONUT TERCİHLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Türkiye’de konut talebi son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geniş dairelerin yerini daha küçük ve işlevsel yaşam alanları alırken, demografik yapıdaki değişim bu trendi hızlandırıyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 2

HANE HALKI KÜÇÜLDÜ, TALEP DEĞİŞTİ

TÜİK verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 2008’de 4 kişi iken bugün 3,08 seviyesine geriledi. Tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 20,5’in üzerine çıktı. Geç evlilikler ve yalnız yaşayan bireylerin artışı küçük konutlara talebi artırıyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 3

MALİYETLER KÜÇÜK DAİRELERİ ÖNE ÇIKARDI

Artan konut fiyatları, aidat ve enerji gibi giderlerin yükselmesi de tüketicileri daha küçük metrekareli evlere yönlendiriyor. Bu durum hem satın alma hem kiralama tarafında 1+1 ve 2+1 dairelere ilgiyi güçlendiriyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 4

YATIRIMDA 1+1 VE 2+1 ÖNE ÇIKIYOR

Yeni konut projelerinde 3+1 dairelerin payı azalırken, 1+1 ve 2+1 konutlar daha fazla yer buluyor. Özellikle büyükşehirlerde markalı projelerde bu eğilim daha belirgin hale geliyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 5

HER 2 KONUTTAN 1'İ KÜÇÜK DAİRE

Türkiye genelinde satılık yaklaşık 438 bin 750 dairenin 210 bin 250’si 1+0, 1+1 ve 2+1 tiplerinden oluşuyor. Bu da küçük konutların toplam içindeki payının yüzde 49’a yaklaştığını gösteriyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 6

BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜZDE 12'YE VARAN KİRA GETİRİSİ

Endeksa verilerine göre büyükşehirlerde sadece 1+1 dairelerin kira getirisi yüzde 12’ye kadar çıkabiliyor. Bu oran, küçük konutları yatırımcılar için en cazip segmentlerden biri haline getiriyor.

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 7

İşte illere göre kira getirileri...

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 8

Şanlıurfa
12,09

Gaziantep
Yüzde 11,97

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 9

Kayseri
Yüzde 11,84


Diyarbakır
Yüzde 11,08

9 13
Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 10

Mardin
Yüzde 10,38


Adana
Yüzde 10,33

10 13
Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 11

Konya
Yüzde 10,27


Hatay
Yüzde 10,27

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 12

Malatya
Yüzde 10,26


Erzurum
Yüzde 10,00

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Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri - Resim: 13

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM


Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ise 1+1 konutların yıllık kira getirisi Mayıs 2026 verilerine göre yüzde 8,51 olarak gerçekleşti. İzmir’de 1+1’lerin getirisi yıllık yüzde 8,20 ve Ankara’da da yüzde 8,06 şeklinde ölçüldü.

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