Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM



Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ise 1+1 konutların yıllık kira getirisi Mayıs 2026 verilerine göre yüzde 8,51 olarak gerçekleşti. İzmir’de 1+1’lerin getirisi yıllık yüzde 8,20 ve Ankara’da da yüzde 8,06 şeklinde ölçüldü.