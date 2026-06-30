Kira getirisi en yüksek ilçeler açıklandı: Zirvede rekor getiri

KONUT TERCİHLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Türkiye’de konut talebi son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geniş dairelerin yerini daha küçük ve işlevsel yaşam alanları alırken, demografik yapıdaki değişim bu trendi hızlandırıyor.
KONUT TERCİHLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Türkiye’de konut talebi son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geniş dairelerin yerini daha küçük ve işlevsel yaşam alanları alırken, demografik yapıdaki değişim bu trendi hızlandırıyor.
HANE HALKI KÜÇÜLDÜ, TALEP DEĞİŞTİ
TÜİK verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 2008’de 4 kişi iken bugün 3,08 seviyesine geriledi. Tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 20,5’in üzerine çıktı. Geç evlilikler ve yalnız yaşayan bireylerin artışı küçük konutlara talebi artırıyor.
MALİYETLER KÜÇÜK DAİRELERİ ÖNE ÇIKARDI
Artan konut fiyatları, aidat ve enerji gibi giderlerin yükselmesi de tüketicileri daha küçük metrekareli evlere yönlendiriyor. Bu durum hem satın alma hem kiralama tarafında 1+1 ve 2+1 dairelere ilgiyi güçlendiriyor.
YATIRIMDA 1+1 VE 2+1 ÖNE ÇIKIYOR
Yeni konut projelerinde 3+1 dairelerin payı azalırken, 1+1 ve 2+1 konutlar daha fazla yer buluyor. Özellikle büyükşehirlerde markalı projelerde bu eğilim daha belirgin hale geliyor.
HER 2 KONUTTAN 1'İ KÜÇÜK DAİRE
Türkiye genelinde satılık yaklaşık 438 bin 750 dairenin 210 bin 250’si 1+0, 1+1 ve 2+1 tiplerinden oluşuyor. Bu da küçük konutların toplam içindeki payının yüzde 49’a yaklaştığını gösteriyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜZDE 12'YE VARAN KİRA GETİRİSİ
Endeksa verilerine göre büyükşehirlerde sadece 1+1 dairelerin kira getirisi yüzde 12’ye kadar çıkabiliyor. Bu oran, küçük konutları yatırımcılar için en cazip segmentlerden biri haline getiriyor.
İşte illere göre kira getirileri...
Şanlıurfa
12,09
Gaziantep
Yüzde 11,97
Kayseri
Yüzde 11,84
Diyarbakır
Yüzde 11,08
Mardin
Yüzde 10,38
Adana
Yüzde 10,33
Konya
Yüzde 10,27
Hatay
Yüzde 10,27
Malatya
Yüzde 10,26
Erzurum
Yüzde 10,00
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM
Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ise 1+1 konutların yıllık kira getirisi Mayıs 2026 verilerine göre yüzde 8,51 olarak gerçekleşti. İzmir’de 1+1’lerin getirisi yıllık yüzde 8,20 ve Ankara’da da yüzde 8,06 şeklinde ölçüldü.