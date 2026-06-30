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CHP’de kritik MYK toplantısı sona erdi. Saat 14.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’da, Ankara kulislerinde gündeme gelen il başkanlarının durumu ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanının ise ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Görevden alınan ve hakkında işlem yapılan il örgütleri arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (Akçakoca), Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop yer aldı.

7 İL BAŞKANI İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

7 il başkanı için CHP’de ihraç süreci başlatıldı. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Kars, Mardin ve Tunceli il başkanları disipline sevk edildi.

6 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA

6 il başkanlığına ise atama yapıldı. Bu atamalar ise şu şekilde:

Yılmaz Özkanat (Batman)

Koray Ak Kılıç (Çanakkale)

Mahmut Duyan (Mardin)

Rıza Tekerek (Osmaniye)

Tevfik Caymaz (Niğde)

Kemal Özcan (Tunceli)