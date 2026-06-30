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Kaynak: AA

Almanya’da son haftalarda etkisini artıran yağışsız hava ve yüksek sıcaklıklar, ülkenin en önemli iç su yollarından biri olan Ren Nehri’nde su seviyesinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı. Bu durum, hem yük hem de yolcu taşımacılığını doğrudan etkiliyor.

YOLCU GEMİSİ SIĞLIKTA MAHSUR KALDI

Köln Su Polisi’nin açıklamasına göre, 135 metre uzunluğundaki “Viking Einar” adlı yolcu gemisi, Deutzer Platte bölgesinde dönüş manevrası yaptığı sırada sığlığa oturarak mahsur kaldı. Geminin pruvasının rıhtım duvarına hafif şekilde çarptığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, gemiyi kurtarmaya yönelik ilk müdahalenin başarısız olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Su Yolları ve Denizcilik İdaresi ekipleri ile su polisi bölgeye sevk edildi. Geminin, başka bir geminin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

İlk incelemelere göre olayın, Ren Nehri’ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Nehir trafiğinin kontrollü şekilde sürdüğü belirtilirken, yük gemilerinin de düşük kapasiteyle sefer yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

KAPTANA PARA CEZASI UYGULANDI

Su polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, gemi kaptanına idari para cezası kesildiğini duyurdu. Kuraklığın devam etmesi halinde nehir taşımacılığında aksaklıkların artabileceği uyarısı yapılıyor.