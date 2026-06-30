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Kaynak: AA

The Times of Israel’in haberine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Filistinli esirlere ziyaretlerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı Meclis gündemine geldi. Tasarı, ilk oylamada yeterli desteği bulamadı.

OYLAMA SONUCU: 36 EVET, 41 HAYIR

Ultra Ortodoks (Haredi) partilerinin boykot ettiği oylamada, 36 milletvekili “evet”, 41 milletvekili ise “hayır” oyu kullandı. Bu sonuçla tasarı ilk okumada reddedildi.

Kararın ardından tasarının 6 ay boyunca yeniden oylamaya sunulamayacağı, bu nedenle ekim ayı sonuna kadar yapılması planlanan genel seçimler öncesinde tekrar gündeme gelmeyeceği belirtildi.

BEN-GVİR’DEN SERT TEPKİ

Filistinli esirlere yönelik sert politikalarıyla bilinen İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamayı boykot eden Şas Partisi’ni hedef aldı. Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada parti lideri Aryeh Deri’yi sorumlu tuttu.

ŞAS PARTİSİ’NDEN YANIT GECİKMEDİ

Şas Partisi ise Ben-Gvir’in tepkisine sert karşılık verdi. Parti, “İsrailliler sokaklarda güvenlik istiyor, tweet değil” ifadeleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Oylama sonucu, İsrail siyasetinde iç gerilimin arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KIZILHAÇ NEDİR?

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelindeki silahlı çatışma ve şiddet bölgelerinde savaş mağdurlarının hayatlarını korumayı, onlara insani yardım ulaştırmayı ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını sağlamayı amaçlayan bağımsız ve tarafsız bir insani yardım kuruluşudur. 1863 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulan komite, bugünkü küresel Kızılhaç ve Kızılay hareketinin temelini atmıştır.