Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,60'lık zammı garantiledi. Ancak asıl tablo, Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla netleşecek.
Emekli ve memur maaş zammında hesap değişti: İşte maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişken, Haziran ayı beklenti anketleri üzerinden en net maaş hesabı ortaya çıktı. Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay, kritik üç anketi masaya yatırdı.Süleyman Çay
TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk beş ayında gerçekleşen aylık TÜFE değişimleri; Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94, Nisan ayında yüzde 4,18 ve Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti.
Beş aylık toplamda yüzde 16,60'lık bir enflasyon farkı cebe girerken, memurlarda bu süreç yüzde 12,41 şeklinde çıkıyor.
TCMB, AA Finans ve Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen son beklenti anketlerindeki verileri baz alarak olası en düşük emekli ve memur maaş zamları da hesaplanıyor.
Kurumların ve ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentileri incelendiğinde; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için aylık enflasyon beklentisinin yüzde 1,36 ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,14 olduğu görülüyor.
AA Finans Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin Haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,04 iken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,00 seviyesinde yer alıyor.
Bloomberg HT Anketi'nde ise Haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,97, Haziran sonu yıllık enflasyon beklentisi yüzde 32,10 ve yıl sonu beklentisi yüzde 29,00 olarak öne çıkıyor.
Yeniçağ Ekonomi Şefi Süleyman Çay, bu üç veriye dayanarak yaptığı maaş zammı hesaplamaları, milyonlarca vatandaşın Temmuz ayında karşılaşacağı tabloyu ortaya çıkardı.
Merkez Bankası (TCMB) anketine göre yapılan hesaplamalarda; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 ayda toplam yüzde 18,19 zam farkı ortaya çıkıyor. Memur emeklisinde ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 13,93 fark oluşuyor.
Bu senaryonun maaşlara yansımasına bakıldığında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 23 bin 638 TL seviyesine çıkarken; 27 bin 889 TL üzerinden hesaplanan memur emeklisi maaşı ise 31 bin 773 TL'ye ulaşıyor.
AA Finans Beklenti Anketi verileri baz alındığında; SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 ayda toplam yüzde 17,85 zam farkı alıyor. Memur emeklisi ise toplu sözleşme etkisiyle yüzde 13,6 farkı cebine koyuyor.
Bu beklentilere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 23 bin 570 TL olarak hesaplanıyor. Mevcut 27 bin 889 TL baz alınarak yapılan memur emeklisi maaşı hesabı ise 31 bin 681 TL olarak tablolara yansıyor.
Son olarak Bloomberg HT Anketi verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 ayda toplam yüzde 17,73 enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Memur emeklisinde ise toplu sözleşme detaylarıyla birlikte yüzde 13,5 zam ortaya çıkıyor.
Bu veriler ışığında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 23 bin 546 TL olurken; 27 bin 889 TL'lik memur emeklisi maaşı baz alındığında ortaya çıkan yeni tutar 31 bin 654 TL'yi buluyor.
NOT: Bu hesaplar güncel beklenti verilerine göre hesaplanmıştır, düzenleme olursa en düşük emekli aylığı 20 bin TL üzerinden hesaplanacak. Son veriler 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkı ile belli olacak.